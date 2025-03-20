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Удар КАБами — в Купянске ухудшилась ситуация с безопасностью

20 марта 2025 09:13
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Купянска 20 марта — в городе ухудшилась ситуация с безопасностью
Последствия удара РФ по Купянску. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские войска за ночь 20 марта выпустили по Купянску Харьковской области более 30 управляемых авиабомб. Из-за этого в городе фиксируют ухудшение ситуации с безопасностью.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что в Купянске фиксируют ухудшение ситуации безопасности после массированного авиационного обстрела. Россияне не прекращают атаковать гражданские и инфраструктурные объекты и терроризировать мирных людей.

Как известно, оккупационная армия выпустила более 30 КАБов по центральной части города. В результате атаки ранения получили трое местных жителей, еще один человек погиб.

"Профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов. Ситуация в Купянске остается напряженной", — отметил глава ОВА.

обстріли Куп'янська 20 березня
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, 19 марта в Купянске прогремели мощные взрывы. Россияне выпустили на город КАБы.

Незадолго Синегубов сообщил о многочисленных случаях применения КАБов по городу.

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