Удар по многоэтажке Харькова 8 октября — есть погибшие

Спасатели разбирают завалы. Иллюстративное фото: ГСЧС

Вечером 8 октября российские войска сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку в Харькове. Пока известно о двух погибших и по меньшей мере трех пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram во вторник, 8 октября.

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По данным Терехова, в результате вражеского удара КАБами по жилому Киевскому району Харькова погибло два человека, которые в момент прилета находились на улице.

"Есть информация уже о двух погибших в результате вражеского удара КАБами по Харькову", — написал городской голова.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на месте попадания работают экстренные службы.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Он добавил, что россияне ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по открытым территориям Харькова. Известно также о по меньшей мере трех пострадавших.

Сообщение председателя ХОВА. Фото: скриншот

Напомним, российская оккупационная армия утром 8 октября нанесла ракетный удар по Харькову. Воздушная тревога на момент удара объявлена не была.

Мы писали, что оккупанты попали по предприятию в Индустриальном районе Харькова. На месте удара возник пожар.