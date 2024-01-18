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Удар по Чугуеву — количество пострадавших увеличилось

18 января 2024 08:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удар по Чугуеву — количество пострадавших увеличилось
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела РФ. Фото архивное: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате вражеского обстрела Чугуева количество жертв увеличилось до трех человек. Кроме того, один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия удара по Чугуеву

Как известно, вчера около 22:30 оккупанты нанесли два удара по Чугуеву. Вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения. В настоящее время тип вооружения устанавливается

"В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Обоих госпитализировали, состояние среднее. Еще одной 82-летней пострадавшей помощь оказали на месте", — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 15 населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты атаковали с разного типа вооружения.

Удары РФ по Харьковской области 17 января

Напомним, что 17 января россияне обстреляли село Малый Бурлук в Харьковской области. В результате удара пострадал ребенок — 10-летний мальчик.

Также мы писали, что россияне снова атаковали Купянск Харьковской области из артиллерии 17 января. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.

Добавим, что количество жертв в результате авиаудара по селу Большой Бурлук в Харьковской области увеличилось. Сейчас известно об одной погибшей женщине и двоих раненых детях.

Харьковская область
обстрелы
война в Украине
ранение

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