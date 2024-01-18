Удар по Чугуеву — количество пострадавших увеличилось
В результате вражеского обстрела Чугуева количество жертв увеличилось до трех человек. Кроме того, один человек погиб.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия удара по Чугуеву
Как известно, вчера около 22:30 оккупанты нанесли два удара по Чугуеву. Вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения. В настоящее время тип вооружения устанавливается
"В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Обоих госпитализировали, состояние среднее. Еще одной 82-летней пострадавшей помощь оказали на месте", — говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 15 населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты атаковали с разного типа вооружения.
Удары РФ по Харьковской области 17 января
Напомним, что 17 января россияне обстреляли село Малый Бурлук в Харьковской области. В результате удара пострадал ребенок — 10-летний мальчик.
Также мы писали, что россияне снова атаковали Купянск Харьковской области из артиллерии 17 января. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.
Добавим, что количество жертв в результате авиаудара по селу Большой Бурлук в Харьковской области увеличилось. Сейчас известно об одной погибшей женщине и двоих раненых детях.
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