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Удар по Чугуеву — в Харьковской прокуратуре рассказали детали обстрела

8 марта 2024 08:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по Чугуеву — в Харьковской прокуратуре рассказали детали обстрела
Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В результате ракетной атаки по Чугуеву Харьковской области в пятницу, 8 марта, пострадали семь человек. Среди раненых есть трехлетний ребенок.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

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По данным следствия, российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по центру города около 00.05.

"Поврежден девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили", — говорится в сообщении.

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Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре рассказали, что в общей сложности пострадали семь мирных жителей: четверо мужчин, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев. У самой маленькой раненой порез ноги медики оказали ей помощь на месте.

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Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным, враг ударил по городу ракетой С-300 с территории Белгородской области.

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Обломки ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, российские войска атаковали Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.

Также мы писали, что в Боровой Харьковской области из-за ракетного удара погиб пенсионер, еще семь человек ранены, среди них трое подростков.

Харьковская область
обстрелы
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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