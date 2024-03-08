Удар по Чугуеву — в Харьковской прокуратуре рассказали детали обстрела
В результате ракетной атаки по Чугуеву Харьковской области в пятницу, 8 марта, пострадали семь человек. Среди раненых есть трехлетний ребенок.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.
Удар по Чугуеву 8 марта
По данным следствия, российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по центру города около 00.05.
"Поврежден девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили", — говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что в общей сложности пострадали семь мирных жителей: четверо мужчин, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев. У самой маленькой раненой порез ноги медики оказали ей помощь на месте.
По предварительным данным, враг ударил по городу ракетой С-300 с территории Белгородской области.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, российские войска атаковали Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.
Также мы писали, что в Боровой Харьковской области из-за ракетного удара погиб пенсионер, еще семь человек ранены, среди них трое подростков.
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