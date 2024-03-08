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Удар по Чугуєву — в Харківській прокуратурі розповіли деталі обстрілу

8 березня 2024 08:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по Чугуєву — в Харківській прокуратурі розповіли деталі обстрілу
Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Внаслідок ракетної атаки по Чугуєву Харківської області у п'ятницю, 8 березня, постраждали семеро людей. Серед поранених є трирічна дитина.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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За даними слідства, російські збройні сили завдали ракетного удару по центру міста близько 00:05.

"Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі розповіли, що загалом постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої пораненої поріз ноги — медики надали їй допомогу на місці.

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Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, російські війська атакували Вовчанськ трьома контрольованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.

Також ми писали, що в Боровій Харківської області через ракетний удар загинув пенсіонер, ще семеро людей поранені, серед них троє підлітків.

Харківська область
обстріли
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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