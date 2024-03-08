Удар по Чугуєву — в Харківській прокуратурі розповіли деталі обстрілу

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ракетної атаки по Чугуєву Харківської області у п'ятницю, 8 березня, постраждали семеро людей. Серед поранених є трирічна дитина.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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За даними слідства, російські збройні сили завдали ракетного удару по центру міста близько 00:05.

"Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі розповіли, що загалом постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої пораненої поріз ноги — медики надали їй допомогу на місці.

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, російські війська атакували Вовчанськ трьома контрольованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.

Також ми писали, що в Боровій Харківської області через ракетний удар загинув пенсіонер, ще семеро людей поранені, серед них троє підлітків.