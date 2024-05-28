Удар по Эпицентру в Харькове — разобрано 50% завалов, количество погибших может увеличиться

Разбор завалов в харьковском Эпицентре. Фото: ГСЧС

В Харькове по состоянию на 28 мая спасательные службы разобрали 50% завалов гипермаркета "Эпицентр", в который попали российские КАБы. Число погибших в настоящее время составляет 17 человек.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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По словам главы ОВА, из 17 тел погибших, одно остается неидентифицированным.

"Последнее тело, которое было идентифицировано — это мужчина 38 лет. Он является отцом того мальчика, который сдавал тест ДНК и, к сожалению, его отец погиб в этом строительном гипермаркете", — сказал Синегубов.

8-летний мальчик сдает ДНК, чтобы опознать тело отца. Фото: ГУНП в Харьковской области

Он добавил, что работы на месте попадания российской ракеты продлятся еще несколько суток.

"Завалов большое количество. Мы фактически подошли к эпицентру самого попадания. Учитывая то, что температура горения была достаточно высокой, сейчас нам приходится просеивать все, что находим. Это нужно для того, чтобы возможно идентифицировать остатки наших гражданских", — рассказал чиновник.

Синегубов отметил, что в настоящее время еще пять человек считаются пропавшими без вести.

"Учитывая предыдущий опыт, возможно, будем находить еще тела наших гражданских людей", — сообщил он.

Глава ОВА подчеркнул, что Россия не прекращает обстреливать город.

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". К моменту удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Со временем недалеко от строительного гипермаркета в Харькове спасатели и следователи нашли неразорвавшийся боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.