Число погибших в Эпицентре в Харькове увеличилось

РФ атаковала Эпицентр в Харькове. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во время удара по Харькову 25 мая оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". В настоящее время сообщают о 15 жертвах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 26 мая.

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Число жертв в Харькове увеличилось

По состоянию на 15:18 26 мая стало известно, что количество жертв в результате удара РФ по Эпицентру в Харькове увеличилось.

"Количество погибших в результате удара по Эпицентру возросло до 15 человек", — отметил Синегубов.

Сообщение председателя ОВА Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что Россия в субботу, 25 мая, нанесла удар по Харькову. Новости.LIVE показали как выглядит внутри разрушенный РФ Эпицентр.

Ранее мы писали, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.