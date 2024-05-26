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Удар по Эпицентру в Харькове — количество погибших увеличилось

26 мая 2024 15:45
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Число погибших в Эпицентре в Харькове увеличилось
РФ атаковала Эпицентр в Харькове. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Во время удара по Харькову 25 мая оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". В настоящее время сообщают о 15 жертвах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 26 мая.

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Число жертв в Харькове увеличилось

По состоянию на 15:18 26 мая стало известно, что количество жертв в результате удара РФ по Эпицентру в Харькове увеличилось.

"Количество погибших в результате удара по Эпицентру возросло до 15 человек", — отметил Синегубов.

Удар по Эпицентру в Харькове
Сообщение председателя ОВА Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что Россия в субботу, 25 мая, нанесла удар по Харькову. Новости.LIVE показали как выглядит внутри разрушенный РФ Эпицентр.

Ранее мы писали, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.

Харьков
обстрелы
Олег Синегубов
война в Украине
жертвы
Эпицентр

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