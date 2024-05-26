Число погибших в Эпицентре в Харькове увеличилось

Удар по Эпицентру в Харькове — количество погибших увеличилось
Во время удара по Харькову 25 мая оккупанты попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". В настоящее время сообщают о 15 жертвах.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 26 мая.
Число жертв в Харькове увеличилось
По состоянию на 15:18 26 мая стало известно, что количество жертв в результате удара РФ по Эпицентру в Харькове увеличилось.
"Количество погибших в результате удара по Эпицентру возросло до 15 человек", — отметил Синегубов.
Напомним, что Россия в субботу, 25 мая, нанесла удар по Харькову. Новости.LIVE показали как выглядит внутри разрушенный РФ Эпицентр.
Ранее мы писали, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.
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