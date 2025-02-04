Удар по Изюму февраля — количество погибших возросло

Последствия обстрела Изюма. Фото: скриншот из видео

Оккупационная армия РФ 4 февраля ударила по Изюму Харьковской области. Из-под завалов достали еще одно тело, поэтому по состоянию на сейчас уже известно о пяти погибших.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Удар по Изюму 4 февраля

"К сожалению, количество погибших увеличилось до пяти. Спасатели деблокировали еще одно тело. Личность идентифицируют", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Кроме того, известно, что предыдущие погибшие в Изюме — двое гражданских женщин и двое мужчин.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Также известно, что в результате вражеского обстрела госпитализировали 24 человека. Среди них — 15-летняя девочка, которая получила осколочное ранение. Сейчас ее состояние — среднее.

"Еще три человека — в операционной, медики оказывают всю необходимую помощь", — добавил Синегубов.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, 4 февраля россияне ударили по Изюму на Харьковщине.

Незадолго глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

Также известно, что оккупанты атаковали город баллистикой и попали в административное здание. Никаких военных объектов в этом районе не было.