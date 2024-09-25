Обстрелы Харькова 24 сентября — под завалами нашли тело женщины

Последствия удара по Харькову 24 сентября. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

В результате авиаудара по Харькову 24 сентября под завалами разрушенной многоэтажки нашли тело женщины. Сейчас его достают спасатели.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, 25 сентября.

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Последствия удара по Харькову 24 сентября

По словам Терехова, под завалами дома в Киевском районе, разрушенном 24 сентября российским агрессором, обнаружено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В целом известно, что из-за вражеских атак погибли трое мирных жителей города. Еще 36 человек получили ранения.

Напомним, днем 24 сентября россияне ударили КАБами по четырем районам Харькова. Под ударами оказались жилые дома.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в многоэтажке, в которую 24 сентября попали россияне, полностью разрушены четыре этажа. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.

В то же время Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.

Мы также писали, что омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова и обратился в мировое сообщество с требованием наказать виновных за эти атаки.