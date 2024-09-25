Обстріли Харкова 24 вересня — під завалами знайшли тіло жінки

Наслідки удару по Харкову 24 вересня. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Внаслідок авіаудару по Харкову 24 вересня під завалами зруйнованої багатоповерхівки знайшли тіло жінки. Наразі його дістають рятувальники.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram в середу, 25 вересня.

Читайте також:

Наслідки удару по Харкову 24 вересня

За словами Терехова, під завалами будинку у Київському районі, зруйнованому 24 вересня російським агресором, знайдено тіло загиблої жінки. Зараз його дістають рятівники.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Загалом відомо, що через ворожі атаки загинуло троє мирних жителів міста. Ще 36 людей отримали поранення.

Нагадаємо, вдень 24 вересня росіяни вдарили КАБами по чотирьох районах Харкова. Під ударами опинилися житлові будинки.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у багатоповерхівці, в яку 24 вересня влучили росіяни, повністю зруйновані чотири поверхи. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.

Водночас Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.

Ми також писали, що омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фотографії наслідків обстрілу Харкова та звернувся до світової спільноти з вимогою покарати винних за ці атаки.