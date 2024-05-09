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Удар по школьному стадиону в Харькове — в ОВА рассказали о состоянии пострадавших детей

9 мая 2024 10:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Удар по школьному стадиону в Харькове — в ОВА рассказали о состоянии пострадавших детей
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики ударили по территории образовательного учреждения в Харькове в среду, 8 мая. Вражеская атака повредила здание школы и многоквартирные дома. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых четверо детей.

В Харьковской областной военной администрации рассказали о состоянии пострадавших детей в четверг, 9 мая.

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Следовательно, по словам главы ОВА Олега Синегубова:

  • 15-летний пациент — находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильно тяжелое, пострадавшему выполнили хирургическую обработку ран;
  • 14-летний парень — его состояние стабильно тяжелое, потерпевшего перевали из операционной в реанимацию;
  • 14-летний пациент — находится в реанимации, медики провели ему операцию и пытаются сохранить концовку;
  • 8-летняя пациентка — получила поверхностную травму, состояние ребенка средней тяжести, его выписали на амбулаторное лечение.

Напомним, 8 мая в обед в Харькове раздались мощные взрывы. Сообщили, что российские захватчики попали в жилой район города, пострадали дети.

Затем в ОВА уточнили, что враг попал на территорию одного из учебных заведений. По состоянию на то время были известны данные о двух пострадавших детях.

война
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россияне
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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