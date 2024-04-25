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Удар по вокзалу в Балаклее — в городской администрации рассказали детали обстрела

25 апреля 2024 18:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Удар по вокзалу в Балаклее — в городской администрации рассказали детали обстрела
Въезд в Балаклею. Фото: Frontline
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики ударили по вокзалу в Балаклее Харьковской области во время остановки электрички сообщением "Харьков — Изюм". Люди, получившие ранения, были пассажирами.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов в комментарии "Суспільному" в четверг, 25 апреля.

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"Все раненые — пассажиры этого поезда. Люди были внутри электрички", — отметил Карабанов.

В пресс-службе "Южной железной дороги" отметили, что поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.

Напомним, 25 апреля оккупанты атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.

Также российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по 15 населенным пунктам Харьковской области из разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть значительные разрушения.

война
поездки
Украина
Харьковская область
обстрелы
вокзалы
оккупанты
Балаклея
поезд

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