Удар по вокзалу в Балаклее — в городской администрации рассказали детали обстрела

Въезд в Балаклею. Фото: Frontline

Российские захватчики ударили по вокзалу в Балаклее Харьковской области во время остановки электрички сообщением "Харьков — Изюм". Люди, получившие ранения, были пассажирами.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов в комментарии "Суспільному" в четверг, 25 апреля.

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"Все раненые — пассажиры этого поезда. Люди были внутри электрички", — отметил Карабанов.

В пресс-службе "Южной железной дороги" отметили, что поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.

Напомним, 25 апреля оккупанты атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.

Также российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по 15 населенным пунктам Харьковской области из разного типа вооружения. В результате вражеских атак есть значительные разрушения.