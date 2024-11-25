Обстрел Харькова 25 ноября - фото последствий удара системой С-400

Удар ракетой С-400 по Харькову — Терехов рассказал о последствиях
В понедельник, 25 ноября, российские оккупанты нанесли удар ракетой С-400 по Харькову. Прилет был зафиксирован у здания одной из районных администраций города.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.
Последствия удара по Харькову
По словам Терехова, в результате атаки пострадали 19 человек, среди которых работники Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Киевском районе и местные жители, пришедшие получить услуги.
Кроме того, серьезные повреждения получил 41 дом, включая кровлю и электросети.
"Это циничный акт терроризма, потому что очень многие пришли получить административные услуги. Сотрудники также были на рабочих местах", — подчеркнул Терехов.
В настоящее время городские власти занимаются ликвидацией последствий удара, а правоохранители документируют российское преступление для передачи доказательств международным судебным инстанциям.
Напомним, утром 25 ноября в Харькове прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по центральной части города. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по Харькову ракетой С-300.
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