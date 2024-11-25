Обстрел Харькова 25 ноября - фото последствий удара системой С-400

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 25 ноября, российские оккупанты нанесли удар ракетой С-400 по Харькову. Прилет был зафиксирован у здания одной из районных администраций города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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Последствия удара по Харькову

По словам Терехова, в результате атаки пострадали 19 человек, среди которых работники Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Киевском районе и местные жители, пришедшие получить услуги.

Поврежденный бутинок. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, серьезные повреждения получил 41 дом, включая кровлю и электросети.

"Это циничный акт терроризма, потому что очень многие пришли получить административные услуги. Сотрудники также были на рабочих местах", — подчеркнул Терехов.

В доме вылетели окна. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время городские власти занимаются ликвидацией последствий удара, а правоохранители документируют российское преступление для передачи доказательств международным судебным инстанциям.

Взрывной волной выбило стекло в окнах. Фото: Новини.LIVE

Административное здание потерпело разрушения. Фото: Новини.LIVE

Напомним, утром 25 ноября в Харькове прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по центральной части города. Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по Харькову ракетой С-300.