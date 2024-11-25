Обстріл Харкова 25 листопада — фото наслідків удару системою С-400

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 25 листопада, російські окупанти завдали удару ракетою С-400 по Харкову. Приліт стався поблизу будівлі однієї з районних адміністрацій міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в коментарі Новини.LIVE.

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За словами Терехова, внаслідок атаки постраждали 19 осіб, серед яких працівники Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та місцеві мешканці, які прийшли отримати послуги.

Пошкоджений бутинок. Фото: Новини.LIVE

Крім того, серйозних пошкоджень зазнав 41 будинок, включаючи покрівлю та електромережі.

"Це цинічний випадок тероризму, бо дуже багато людей прийшли отримати адміністративні послуги. Працівники теж були на робочих місцях" — наголосив Терехов.

У будинку вилетіли вікна. Фото: Новини.LIVE

Нараз міська влада займається ліквідацією наслідків удару, а правоохоронці документують російського злочин для передачі доказів міжнародним судовим інстанціям.

Вибуховою хвилею вибило скло у вікнах. Фото: Новини.LIVE

Адміністративна будівля зазнала руйнувань. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по центральній частині міста. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Харкову ракетою С-300.