Обстріл Харкова 25 листопада — фото наслідків удару системою С-400

Удар ракетою С-400 по Харкову — Терехов розповів про наслідки
У понеділок, 25 листопада, російські окупанти завдали удару ракетою С-400 по Харкову. Приліт стався поблизу будівлі однієї з районних адміністрацій міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в коментарі Новини.LIVE.
Наслідки удару по Харкову
За словами Терехова, внаслідок атаки постраждали 19 осіб, серед яких працівники Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та місцеві мешканці, які прийшли отримати послуги.
Крім того, серйозних пошкоджень зазнав 41 будинок, включаючи покрівлю та електромережі.
"Це цинічний випадок тероризму, бо дуже багато людей прийшли отримати адміністративні послуги. Працівники теж були на робочих місцях" — наголосив Терехов.
Нараз міська влада займається ліквідацією наслідків удару, а правоохоронці документують російського злочин для передачі доказів міжнародним судовим інстанціям.
Нагадаємо, зранку 25 листопада у Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по центральній частині міста. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Харкову ракетою С-300.
Читайте Новини.LIVE!