Удар РФ по Харькову 23 января — в сети распространили жуткие кадры последствий

Сотрудники экстренных служб разбирают завалы в Харькове. Фото: МВД Украины

Очередной обстрел Харькова страной-агрессором произошел сегодня, 23 января. В городе разрушены жилые дома, есть раненые и погибшие среди местных жителей.

Об этом сообщает телеграмм-канал Накипело.

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Последствия утренней атаки врага по Харькову 23 января

Местные телеграмм-каналы Харькова распространяют в сети жуткие кадры последствий российского обстрела. На видео видно, как спасатели продолжают разбирать завалы, чтобы обнаружить пострадавших. У пожилой женщины в результате вражеской атаки сильно травмировано лицо, а у мужчины травма ноги, медики оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь.

В результате утреннего удара по Харькову ранены 38 человек и еще двое погибли.

Число пострадавших в Харькове выросло

По данным Офиса Генпрокурора, количество погибших в Харькове увеличилось до четырех человек: двое мужчин и две женщины, а травмированы еще 40 человек, среди них три несовершеннолетних девушки 11, 14, 17 лет и полицейский.

"По данным следствия, 23 января в 4:00 враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова. Повреждены жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод", — сообщили в прокуратуре.

Пожар в доме, куда произошло попадание. Фото: Харьковская областная прокуратура

Среди пострадавших — 15-летний парень и 71-летняя женщина.

Впоследствии произошел еще один удар по Харькову, в 07:00 утра. Под прицелом врага оказались Киевский и Салтовский районы.

По предварительной информации, стало известно, что россияне атаковали Харьков ракетами типа Х-32 и С-300 с территории Белгородской области РФ.

Разрушенная многоэтажка. Фото: Харьковская областная прокуратура

"В обоих районах города существенные разрушения и повреждения получила гражданская инфраструктура, а именно многоквартирные и частные жилые дома, торговый центр, гаражный кооператив, автомобили, пожарная часть", — добавили правоохранители.

Харьковские прокуроры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Разрушенный дом в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сотрудники прокуратуры возле завалов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сотрудники прокуратуры возле завалов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.

Напомним, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.