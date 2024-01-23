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Удар РФ по Харкову 23 січня — у мережі поширили моторошні кадри наслідків

23 січня 2024 10:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Удар РФ по Харкову 23 січня — у мережі поширили моторошні кадри наслідків
Співробітники екстрених служб розбирають завали у Харкові. Фото: МВС України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Черговий обстріл Харкова країною-агресором стався сьогодні, 23 січня. У місті зруйновані житлові будинки, є поранені та загиблі серед місцевих жителів.

Про це повідомляє телеграм-канал Накипіло.

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Наслідки ранкової атаки ворога по Харкову 23 січня

Місцеві телеграм-канали Харкова поширюють у мережі моторошні кадри наслідків російського обстрілу. На відео видно, як рятувальники продовжують розбирати завали, щоб знайти постраждалих. У літньої жінки внаслідок ворожої атаки сильно травмовано обличчя, а у чоловіка травма ноги, медики надають постраждалим першу медичну допомогу.

В результаті ранкового удару по Харкову поранено 38 осіб та ще двоє загинули.

Кількість постраждалих у Харкові зросла

За даними Офісу Генпрокурора, кількість загиблих у Харкові збільшилася до чотирьох осіб: двоє чоловіків та дві жінки, а травмовано ще 40 людей, серед них троє неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років та поліцейський.

"За даними слідства, 23 січня о 4:00 ворог завдав ракетний удар по Київському району Харкова. Пошкоджено житлові будинки, будівлю санаторної школи-інтернату, а також газопровід", — повідомили в прокуратурі.

Пожежа в будинку, куди сталося влучання
Пожежа в будинку, куди сталося влучання. Фото: Харківська обласна прокуратура

Серед постраждалих 15-річний хлопець та 71-річна жінка.

Згодом стався ще один удар по Харкову, о 07:00 ранку. Під прицілом ворога опинилися Київський та Салтівський райони. 

За попередньою інформацією стало відомо, що росіяни атакували Харків ракетами типу Х-32 та С-300 з території Бєлгородської області РФ. 

Зруйнована багатоповерхівка
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

"В обох районах міста суттєвих  руйнувань та пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а саме багатоквартирні та приватні житлові будинки, торговельний центр, гаражний кооператив, автомобілі, пожежна частина", — додали правоохоронці. 

Харківські прокурори розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Зруйнований будинок у Харкові
Зруйнований будинок у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
Співробітники прокуратури біля завалів
Співробітники прокуратури біля завалів. Фото: Харківська обласна прокуратура
Співробітники прокуратури біля завалів
Співробітники прокуратури біля завалів. Фото: Харківська обласна прокуратура
Скриншот допису офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Зараз рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть перебувати люди.

Нагадаємо, в місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

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Харків
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