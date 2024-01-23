Удар РФ по Харкову 23 січня — у мережі поширили моторошні кадри наслідків
Черговий обстріл Харкова країною-агресором стався сьогодні, 23 січня. У місті зруйновані житлові будинки, є поранені та загиблі серед місцевих жителів.
Про це повідомляє телеграм-канал Накипіло.
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Наслідки ранкової атаки ворога по Харкову 23 січня
Місцеві телеграм-канали Харкова поширюють у мережі моторошні кадри наслідків російського обстрілу. На відео видно, як рятувальники продовжують розбирати завали, щоб знайти постраждалих. У літньої жінки внаслідок ворожої атаки сильно травмовано обличчя, а у чоловіка травма ноги, медики надають постраждалим першу медичну допомогу.
В результаті ранкового удару по Харкову поранено 38 осіб та ще двоє загинули.
Кількість постраждалих у Харкові зросла
За даними Офісу Генпрокурора, кількість загиблих у Харкові збільшилася до чотирьох осіб: двоє чоловіків та дві жінки, а травмовано ще 40 людей, серед них троє неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років та поліцейський.
"За даними слідства, 23 січня о 4:00 ворог завдав ракетний удар по Київському району Харкова. Пошкоджено житлові будинки, будівлю санаторної школи-інтернату, а також газопровід", — повідомили в прокуратурі.
Серед постраждалих 15-річний хлопець та 71-річна жінка.
Згодом стався ще один удар по Харкову, о 07:00 ранку. Під прицілом ворога опинилися Київський та Салтівський райони.
За попередньою інформацією стало відомо, що росіяни атакували Харків ракетами типу Х-32 та С-300 з території Бєлгородської області РФ.
"В обох районах міста суттєвих руйнувань та пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а саме багатоквартирні та приватні житлові будинки, торговельний центр, гаражний кооператив, автомобілі, пожежна частина", — додали правоохоронці.
Харківські прокурори розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Зараз рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть перебувати люди.
Нагадаємо, в місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.
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