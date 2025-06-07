Стало известно, кем была погибшая от удара по Харькову

Медики эвакуируют раненых. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 7 июня, нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Харькову. В результате атаки погибла молодая женщина около 30 лет.

Об этом рассказал директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Атака на Харьков 7 июня

"Предварительно в результате атаки мы имеем одну погибшую, женщина около 30 лет и 11 раненых. Это люди преимущественно молодого возраста", — сказал Забашта.

По его словам, все пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть и тяжело раненые. Врач надеется, что со всеми пациентами все будет хорошо, поскольку помощь была оказана вовремя, на месте атаки работали 16 бригад.

Он добавил, что в основном пострадавшие имеют осколочные ранения, баротравмы и переломы.

Что известно о погибшей

По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, погибшая женщина была главой детской железной дороги, которую назначили на должность две недели назад.

"Очередной коварный удар по Харькову унес жизнь нашей сотрудницы, четверо железнодорожников ранены", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Перцовского

Напомним, сегодня россияне ударили КАБами по Харькову, в результате чего есть погибшая и по меньшей мере 16 человек ранены.

По словам председателя ОВА Олега Синегубова, россияне не имеют успехов на фронте, поэтому терроризируют гражданское население.