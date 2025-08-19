Атака РФ на Харьков 18 августа — завершены поисковые работы

Удар РФ по Харькову — завершены аварийно-поисковые работы
Во вторник, 19 августа, в Харькове завершили аварийно-поисковые работы на месте вчерашней атаки РФ. В понедельник, 18 августа, оккупанты прицельно ударили беспилотниками по жилой многоэтажке в Индустриальном районе.
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 19 августа, в Telegram.
Атака РФ на Харьков 18 августа — что известно о последствиях
В понедельник, 18 августа, российские захватчики прицельно ударили беспилотниками по жилой многоэтажке в Индустриальном районе.
В доме было 119 квартир, в которых проживало 300 человек. На момент обстрела дома были около половины из них.
В результате вражеского обстрела погибли 7 человек, в том числе двое детей. Еще 24 человека пострадали. Двух человек удалось спасти работникам ГСЧС.
Среди тех, кто вчера считался пропавшим, два человека вышли на связь. Еще двоих, к сожалению, достали погибшими из-под завалов.
В доме произошли разрушения и пожары на первом, третьем и пятом этажах на общей площади 900 квадратных метров.
По данным главы ОВА, сразу после ударов на месте работало 186 спасателей и 52 единицы пожарно-спасательной и специальной техники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского, Закарпатского гарнизонов ГСЧС. Также были привлечены пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.
Как рассказал Синегубов, сейчас от завалов расчищена значительная часть внутренних помещений дома, вывезено сотни кубометров строительного мусора и металлических конструкций.
Ранее мы информировали, что в Харькове от вражеского обстрела в квартире погибла вся семья.
Напомним, что в Харькове ближе к утру 18 августа прогремели мощные взрывы — россияне атаковали дронами.
