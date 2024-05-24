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Удар России по Харькову — к флешмобу в поддержку типографии присоединились западные политики

24 мая 2024 00:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Флешмоб в поддержку типографии в Харькове, которую уничтожила Россия
Последствия ракетного удара России по харьковской типографии. Фото: ГСЧС
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

К флешмобу в поддержку харьковского издательства, по которому Россия ударила ракетами, подключились послы западных стран. Также люди из разных уголков мира публикуют сообщения о разрушительном ударе российских войск по Харькову.

Об этом свидетельствуют сообщения, которые дипломаты распространили в соцсетях в четверг, 23 мая.

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Посол Германии Мартин Егер опубликовал на черном фоне краткое сообщение: "Vivat Харьков".

Посол Германии Мартин Егерь поддержал Харьков
Скриншот Twitter/Martin Jaeger

Британский посол Мартин Гаррис написал в Twitter (X), что Россия попала в харьковскую типографию, и украинцы после этого устроили в сети флешмоб в поддержку издательства Vivat.

Британский посол Мартин Гаррис поддержал харьковскую типографию
Скриншот Twitter/Martin Harris

Во что Россия превратила харьковскую типографию показал на своей странице в Twitter (X) Посол Австрии Арад Бенке.

Посол Австрии Арад Бенке показал кадры разрушенной типографии в Харькове
Скриншот Twitter/Arad Benkö

"Я держу экземпляр своей книги "Вторжение" в знак солидарности с украинским издателем Vivat. Сегодня утром Россия атаковала типографию Vivat в Харькове. Коллеги погибли и получили ранения. Мои соболезнования. Купите Vivat и книги других украинских издательств. Не дайте победить российскому фашизму", — написал в соцсети британский журналист Люк Гардинг.

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Скриншот Twitter/Luke Harding

Напомним, утром в четверг, 23 мая, Россия осуществила массированный обстрел Харькова. В результате атаки погибли семь человек, государственная типография полностью уничтожена. Позже стало известно, что Кремль атаковал типографию ракетами С-300.

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Харьков
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