Что поможет защитить Харьков и область от российских оккупантов — в ISW ответили

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Аналитики Института изучения войны (ISW) ответили, что поможет Украине защитить Харьков и область от российских оккупантов. Речь идет о предоставлении Киеву противовоздушной обороны и снятии ограничений бить по целям на территории России западным оружием.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Защита Харькова и области от оккупантов

Предоставление западных систем ПВО и снятие ограничений бить предоставленным оружием по целям на территории России остаются критически важными для Украины, чтобы отразить удары захватчиков по Харькову с помощью планерных бомб и ракет.

Десяток западных стран недавно частично или полностью отменили ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для атак на военные объекты на территории России. Эти политические изменения позволят украинским войскам использовать системы для ударов по российским огневым пунктам и базам на приграничных территориях и в воздушном пространстве РФ.

По словам украинских официальных лиц, ВСУ сбили несколько российских военных самолетов в феврале 2024 года, многие из которых наносили удары планерными бомбами в направлении Авдеевки.

Возможность украинских войск сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне свидетельствует о том, что украинские силы, вероятно, смогут выполнить аналогичные действия с помощью как своих, так и западных систем, чтобы защитить северную часть Харьковской области и город от российских атак планерными бомбами, которые запускаются из воздушного пространства РФ.

Ранее глава государства Владимир Зеленский заявлял, что оккупанты не смогут захватить Харьков, если украинские войска получат два противовоздушных комплекса Patriot для развертывания в регионе.

Напомним, украинские пограничники уничтожили позиции и логистические пути российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области.

Также под контролем Вооруженных сил Украины около 70 процентов города Волчанск Харьковской области. В городе и в его окрестностях продолжаются жесткие бои.