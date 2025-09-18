Видео
Главная Харьков В ЮНИСЕФ рассказали о обеспечении водой харьковчан

В ЮНИСЕФ рассказали о обеспечении водой харьковчан

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 17:32
Представитель ЮНИСЕФ рассказал об обеспечении водой жителей Харькова
Руководитель гуманитарной программы детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Кенан Мади. Фото: kenan madi/X

Руководитель гуманитарной программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Кенан Мади рассказал о приоритетах по восстановлению инфраструктуры Харькова. Он отметил, что сейчас продолжается работа над обеспечением жителей Харькова качественной водой.

Об этом Кенан Мади заявил во время Форума прифронтовых городов "Стратегические измерения городов-форпостов" в четверг, 18 сентября, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Представитель ЮНИСЕФ об обеспечении водой жителей Харькова

Руководитель гуманитарной программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Кенан Мади отметил, что приоритеты ЮНИСЕФ полностью совпадают с теми приоритетами, которые были озвучены во время форума представителями городской и областной власти. Он отметил, что сейчас ЮНИСЕФ сотрудничает с около 60 отделениями водоканала в прифронтовых городах Украины.

"На самом деле приоритеты ЮНИСЕФ полностью совпадают с теми приоритетами, которые мы услышали сегодня от городской и областной власти. Что касается восстановления инфраструктуры, ЮНИСЕФ сотрудничает с 60 отделениями водоканала в прифронтовых городах и городах", — рассказал Кенан Мади.

Кроме того, он добавил, что уже разработана дорожная карта, которая поможет обеспечить всех жителей Харькова качественной водой. По его данным, общий бюджет проекта — 240 миллионов долларов.

"В городе Харькове совместно с Харьковской городской властью и с Харьковским водоканалом мы разработали дорожную карту в рамках которой отрабатываем. Чтобы обеспечить всех жителей города качественной водой. Общий бюджет проекта — 240 миллионов долларов. В результате проекта будет обеспечено высокое качество воды, а также климатическая устойчивость развития", — объяснил представитель ЮНИСЕФ.

В частности он отметил, что этот проект важен и тем, что он является примером того, как сочетается финансирование со стороны международных партнеров.

Заметим, что Ассоциация прифронтовых городов и громад — это инициатива о создании которой объявили сегодня, 18 сентября, в Харькове. Она объединила более 100 громад с целью объединить усилия прифронтовых регионов вокруг решения их насущных проблем. Руководителем Ассоциации стал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Ее миссия — укрепление устойчивости общин, представление их интересов на национальном и международном уровнях, а также разработка стратегий выживания и восстановления.

Напомним, что 18 сентября в Харькове начался форум прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов".

Во время форума мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что возвращение украинцев на родную землю должно стать приоритетом для послевоенной политики.

Харьков водоснабжение восстановление война в Украине ЮНИСЕФ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
