Головна Харків В ЮНІСЕФ розповіли про забезепечення водою харків'ян

В ЮНІСЕФ розповіли про забезепечення водою харків'ян

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 17:32
Представник ЮНІСЕФ розповів про забезпечення водою жителів Харкова
Керівник гуманітарної програми дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді. Фото: kenan madi/X

Керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді розповів про пріоритети щодо відбудови інфраструктури Харкова. Він зазначив, що наразі триває робота над забезпечення жителів Харкова якісною водою.

Про це Кенан Маді заявив під час Форуму прифронтових міст "Стратегічні виміри міст-форпостів" у четвер, 18 вересня, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Представник ЮНІСЕФ про забезпечення водою жителів Харкова

Керівник гуманітарної програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Кенан Маді зазначив, що пріоритети ЮНІСЕФ повністю співпадають з тими пріоритетами, які були озвучені під час форуму представниками міської та обласної влади. Він зауважив, що наразі ЮНІСЕФ співпрацює з близько 60 відділеннями водоканалу в прифронтових містах України.

"Насправді пріоритети ЮНІСЕФ повністю співпадають з тими пріоритетами, які ми почули сьогодні від міської та обласної влади. Що стосується відбудови інфраструктури, ЮНІСЕФ співпрацює з 60 відділеннями водоканалу в прифронтових містах і грормадах", — розповів Кенан Маді.

Крім того, вні додав, що вже розроблено дорожню карту, яка допоможу забезпечити всіх мешканців Харкова якісною водою. За його даними, загальний бюджет проєкту — 240 мільйонів доларів.

"В місті Харкові спільно з Харківською міською владою і з Харківським водоканалом ми розробили дорожню карту в рамках якої відпрацьовуємо. Щоб забезпечити всіх мешканців міста якісною водою. Загальний бюджет проєкту — 240 мільйонів доларів. В результаті проєкту буде забезпечена висока якість води, а також кліматична сталість розвитку", — пояснив представник ЮНІСЕФ.

Зокрема він заувжив, що цей проєкт важливий і тим, що він є прикладом того, як поєднується фінансування з боку міжнародних партнерів.

Зауважимо, що Асоціація прифронтових міст та громад — це ініціатива, про створення якої оголосили сьогодні, 18 вересня, у Харкові. Вона об'єднала понад 100 громад з метою об'єднати зусилля прифронтових регіонів навколо вирішення їхніх нагальних проблем. Керівником Асоціації став міський голова Харкова Ігор Терехов.

Її місія — посилення стійкості громад, представництво їхніх інтересів на національному та міжнародному рівнях, а також розробка стратегій виживання та відновлення.

Нагадаємо, що 18 вересня у Харкові розпочався форум прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів". 

Під час форуму мер Харкова Ігор Терехов заявив, що повернення українців на рідну землю має стати пріоритетом для повоєнної політики.

Харків водопостачання відновлення війна в Україні ЮНІСЕФ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
