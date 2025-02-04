Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Изюме завершили спасательную операцию — фото последствий атаки arrow

В Изюме завершили спасательную операцию — фото последствий атаки

4 февраля 2025 15:18
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Изюма 4 февраля — в городе завершили поисково-спасательную операцию
Последствия российского обстрела Изюма. Фото: t.me/synegubov
Аркадий Пастула - Редактор

В Изюме Харьковской области завершили поисково-спасательную операцию в результате российского обстрела во вторник, 4 февраля. Под завалами людей больше нет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 4 февраля.

Читайте также:

Последствия российского удара по Изюму

В результате атаки повреждены 170 квартир — выбиты окна.

Обстріл Ізюма 4 лютого
Последствия российского обстрела Изюма. Фото: t.me/synegubov
Удар балістикою по Ізюму 4 лютого
Последствия российского обстрела Изюма. Фото: t.me/synegubov

"Оперативно зашиваем окна, двери, а также проводим обход квартир и домов. Профильные службы уже начали ликвидацию последствий", — отметил Синегубов.

Російська атака на Ізюм 4 лютого
Последствия российского обстрела Изюма. Фото: t.me/synegubov
Атака на Ізюм 4 лютого
Последствия российского обстрела Изюма. Фото: t.me/synegubov

По его словам, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Сейчас госпитализировали 24 раненых, трое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть два ребенка — девочки шести и 16 лет в среднем состоянии.

Наслідки обстрілу Ізюма 4 лютого
Последствия российского обстрела Изюма. Фото: t.me/synegubov
Наслідки російського удару по Харківщині 4 лютого
Последствия российского обстрела Изюма. Фото: t.me/synegubov
null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по центральной части Изюма баллистической ракетой.

Также Синегубов сообщил, что в момент обстрела на улице находились много людей. По его словам, в этом районе не было ни одного военного объекта.

война Харьковская область обстрелы Изюм Олег Синегубов
Реклама
Реклама
Реклама