Обстрел Изюма 4 февраля — в городе завершили поисково-спасательную операцию

В Изюме завершили спасательную операцию — фото последствий атаки
В Изюме Харьковской области завершили поисково-спасательную операцию в результате российского обстрела во вторник, 4 февраля. Под завалами людей больше нет.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 4 февраля.
Последствия российского удара по Изюму
В результате атаки повреждены 170 квартир — выбиты окна.
"Оперативно зашиваем окна, двери, а также проводим обход квартир и домов. Профильные службы уже начали ликвидацию последствий", — отметил Синегубов.
По его словам, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Сейчас госпитализировали 24 раненых, трое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть два ребенка — девочки шести и 16 лет в среднем состоянии.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по центральной части Изюма баллистической ракетой.
Также Синегубов сообщил, что в момент обстрела на улице находились много людей. По его словам, в этом районе не было ни одного военного объекта.
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