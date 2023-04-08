В Изюме женщина подорвалась на мине на территории кладбища

В Харьковской ОВО напоминают о высокой минной опасности

Сегодня, 8 апреля, в Харьковской области еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах. Власти региона призывают жителей воздержаться от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.

Об этом говорится в сообщении главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Как сообщил Синегубов, в городе Изюм на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Кроме того, в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет. Глава ОВА добавил, что сейчас пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

Как уберечься от мин

"Призываю всех быть очень внимательными и осторожными. Не посещайте леса, поля, берега водоемов, не выходите на обочину дорог. Воздерживайтесь от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий", — призвал Синегубов.

Чиновник подчеркнул, что в случае обнаружения какого-либо предмета похожего на взрывоопасный ни в коем случае нельзя касаться его, не пытаться переместить или разобрать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов ГСЧС или уведомить Нацполицию.

Напомним, в Харьковской области из-за высокой минной опасности на некоторых территориях региона во время Пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ.

С полным перечнем опасных кладбищ можно ознакомиться по ссылке.

Также сообщалось, что в Харькове и области на Пасху не будут менять время комендантского часа. Посещать богослужения во время действия комендантского часа будет запрещено.