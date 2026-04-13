В Харькове было тихо, а громады атаковали: Зайцева о перемирии

В Харькове было тихо, а громады атаковали: Зайцева о перемирии

Дата публикации 13 апреля 2026 16:59
Последствия обстрела Золочевской общины. Фото: Facebook/Золочевский поселковый совет

Россияне на Пасху, когда было объявлено так называемое перемирие, не атаковали Харьков. В то же время в пригороде раздавались взрывы. Некоторые громады находятся под вражеским огнем постоянно, в частности, Золочевская и Дергачевская.

Об этом эксклюзивно в эфире День.LIVE рассказала основательница БФ "Незламний Харків" Мария Зайцева.

Как прошло перемирие для харьковчан

По словам Зайцевой, во время Пасхи в Харькове было относительно спокойно. В то же время были слышны звуки взрывов в области.

"Мы можем говорить, что в Харькове два дня было затишье, но в пригороде раздавались взрывы", — сообщила волонтер.

Она добавила, что жители Харькова уже давно не верят ни в какие обещания тишины от россиян. Поэтому в течение прошлых нескольких дней харьковчане не теряли бдительности и были осторожными. Зайцева добавила, что сейчас от ударов оккупантов больше всего страдают Дергачевская и Золочевская громады.

"Сейчас на пункте эвакуации стало больше людей Золочевской громады. Люди до сих пор эвакуируются каждый день, потому что мы видим, что там сейчас происходит. Разрушают громаду до основания", — отметила волонтер.

Как сообщали Новини.LIVE, в понедельник, 13 апреля, россияне обстреляли предприятие в Дергачах Харьковской области. Из-за атаки пострадали пять человек. Зафиксировано также повреждение грузового транспорта.

Также мы писали о том, что россияне в этот же день атаковали Харьков. По городу ударили беспилотником. Под атакой оказался Шевченковский район города. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

