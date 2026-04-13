У Харкові було тихо, а громади атакували: Зайцева про перемир'я
Росіяни на Великдень, коли було оголошено так зване перемир'я, не атакували Харків. Водночас у передмісті лунали вибухи. Деякі громади знаходяться під ворожим вогнем постійно, зокрема, Золочівська та Дергачівська.
Про це ексклюзивно в ефірі День.LIVE розповіла засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева.
Як минуло перемир'я для харків'ян
За словами Зайцевої, під час Великодня у Харкові було відносно спокійно. Водночас було чутно звуки вибухів в області.
"Ми можемо казати, що в Харкові два дні було затишшя, але в передмісті лунали вибухи", — повідомила волонтерка.
Вона додала, що жителі Харкова вже давно не вірять у жодні обіцянки тиші від росіян. Відтак протягом минулих кількох днів харків'яни не втрачали пильності й були обережними. Зайцева додала, що зараз від ударів окупантів найбільше страждають Дергачівська та Золочівська громади.
"Зараз на пункті евакуації побільшало людей Золочівської громади. Люди досі евакуюються кожного дня, тому що ми бачимо, що там зараз відбувається. Руйнують громаду вщент", — зазначила волонтерка.
Як повідомляли Новини.LIVE, у понеділок, 13 квітня, росіяни обстріляли підприємство у Дергачах Харківської області. Через атаку постраждали п'ятеро людей. Зафіксовано також пошкодження вантажного транспорту.
Також ми писали про те, що росіяни цього ж дня атакували Харків. По місту вдарили безпілотником. Під атакою опинився Шевченківський район міста. На щастя, обійшлося без постраждалих.
