В Харькове дизельное топливо подорожало до 80 грн/литр

По состоянию на 18 марта 2026 года в Харькове сохраняется высокий уровень цен на топливо на автозаправочных станциях различных сетей. Стоимость бензина А-95 колеблется примерно от 60 до более 70 грн за литр в зависимости от бренда и типа топлива. Премиальные виды бензина и дизеля традиционно стоят дороже и иногда превышают 80 грн за литр. В то же время цены на автомобильный газ остаются существенно ниже.

Цены на бензин в Харькове 18 марта

На АЗС SVR в Харькове по состоянию на 18 марта 2026 года установлены следующие цены на топливо:

Бензин А-95 (Auron E40) — 65,50 грн/л;

Бензин А-95 премиум — 76,50 грн/л;

Дизельное топливо — 79,99 грн/л;

Газ автомобильный — 44,40 грн/л.

Цены на бензин А-95 и А-92 в стандартных вариантах на табло временно не отображены.

В то же время по состоянию на 18 марта на АЗС WOG в Харькове установлены следующие цены на топливо:

Бензин А-95 Евро 5 — 72,99 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 75,99 грн/л;

Бензин 100 Mustang — 82,99 грн/л;

Дизельное топливо Евро 5 — 81,99 грн/л;

Дизельное топливо Mustang+ — 84,99 грн/л.

На табло отсутствует информация о ценах на автомобильный газ и некоторые другие виды топлива.

Зато на АЗС ОВИС в Харькове 18 марта вот такие цены на бензин:

Бензин А-95 — 68,99 грн/л;

Бензин А-95 Active — 71,99 грн/л;

Бензин А-92 — 65,99 грн/л;

Газ автомобильный — 49,95 грн/л.

Заметим, что на табло дизельное топливо отображается без актуальной цены. Это может свидетельствовать о его временном отсутствии или обновлении информации.

На АЗС SOCAR в Харькове по состоянию на 18 марта установлены следующие цены на топливо:

Бензин Nano 100 — 81,99 грн/л;

Бензин Nano 95 — 73,99 грн/л;

Бензин 95 — 70,99 грн/л;

Бензин Nano 92 — 79,99 грн/л;

Дизельное топливо Nano (Diesel Nano Extra) — 82,99 грн/л;

Газ автомобильный (LPG) — 45,98 грн/л.

Сегодня, 18 марта, в Харькове на АЗС Brent Oil следующие цены на топливо:

Бензин А-95 — 68,99 грн/л;

Бензин А-92 — 66,99 грн/л;

Дизельное топливо (ДТ Евро) — 74,99 грн/л;

Дизельное топливо (ДТ Евро+) — 78,99 грн/л;

Газ автомобильный — 43,49 грн/л.

Средние цены на топливо на Харьковщине 18 марта

