В Харькове дизельное топливо подорожало до 80 грн/литр
По состоянию на 18 марта 2026 года в Харькове сохраняется высокий уровень цен на топливо на автозаправочных станциях различных сетей. Стоимость бензина А-95 колеблется примерно от 60 до более 70 грн за литр в зависимости от бренда и типа топлива. Премиальные виды бензина и дизеля традиционно стоят дороже и иногда превышают 80 грн за литр. В то же время цены на автомобильный газ остаются существенно ниже.
Об этом информирует Новини.LIVE в среду, 18 марта.
Цены на бензин в Харькове 18 марта
На АЗС SVR в Харькове по состоянию на 18 марта 2026 года установлены следующие цены на топливо:
- Бензин А-95 (Auron E40) — 65,50 грн/л;
- Бензин А-95 премиум — 76,50 грн/л;
- Дизельное топливо — 79,99 грн/л;
- Газ автомобильный — 44,40 грн/л.
Цены на бензин А-95 и А-92 в стандартных вариантах на табло временно не отображены.
В то же время по состоянию на 18 марта на АЗС WOG в Харькове установлены следующие цены на топливо:
- Бензин А-95 Евро 5 — 72,99 грн/л;
- Бензин 95 Mustang — 75,99 грн/л;
- Бензин 100 Mustang — 82,99 грн/л;
- Дизельное топливо Евро 5 — 81,99 грн/л;
- Дизельное топливо Mustang+ — 84,99 грн/л.
На табло отсутствует информация о ценах на автомобильный газ и некоторые другие виды топлива.
Зато на АЗС ОВИС в Харькове 18 марта вот такие цены на бензин:
- Бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- Бензин А-95 Active — 71,99 грн/л;
- Бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- Газ автомобильный — 49,95 грн/л.
Заметим, что на табло дизельное топливо отображается без актуальной цены. Это может свидетельствовать о его временном отсутствии или обновлении информации.
На АЗС SOCAR в Харькове по состоянию на 18 марта установлены следующие цены на топливо:
- Бензин Nano 100 — 81,99 грн/л;
- Бензин Nano 95 — 73,99 грн/л;
- Бензин 95 — 70,99 грн/л;
- Бензин Nano 92 — 79,99 грн/л;
- Дизельное топливо Nano (Diesel Nano Extra) — 82,99 грн/л;
- Газ автомобильный (LPG) — 45,98 грн/л.
Сегодня, 18 марта, в Харькове на АЗС Brent Oil следующие цены на топливо:
- Бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- Бензин А-92 — 66,99 грн/л;
- Дизельное топливо (ДТ Евро) — 74,99 грн/л;
- Дизельное топливо (ДТ Евро+) — 78,99 грн/л;
- Газ автомобильный — 43,49 грн/л.
Укргидрометцентр дал прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта. Следовательно, в четверг в Харькове ожидается облачная погода с небольшими осадками и туманом ночью и утром. Температура будет колебаться от +1 °C до +9 °C.
Также мы информировали, что в Харькове на улице Северина Потоцкого временно ограничили движение транспорта до 15 мая. Это связано с ремонтом коллектора. Водителям советуют планировать объезд и учитывать перекрытие во время поездок.
Кроме того, мы сообщали, что в ночь на 18 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Харьковскую область. Вражеский дрон попал в жилой район поселка, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.
