Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Харькове дизельное топливо подорожало до 80 грн/литр

В Харькове дизельное топливо подорожало до 80 грн/литр

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 16:22
В Харькове дизельное топливо подорожало до 80 грн/литр
Цены на бензин в Харькове 18 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 18 марта 2026 года в Харькове сохраняется высокий уровень цен на топливо на автозаправочных станциях различных сетей. Стоимость бензина А-95 колеблется примерно от 60 до более 70 грн за литр в зависимости от бренда и типа топлива. Премиальные виды бензина и дизеля традиционно стоят дороже и иногда превышают 80 грн за литр. В то же время цены на автомобильный газ остаются существенно ниже.

Об этом информирует Новини.LIVE в среду, 18 марта.

Стоимость топлива в Харькове на АЗС SVR 18 марта. Фото: Новини.LIVE

Цены на бензин в Харькове 18 марта

На АЗС SVR в Харькове по состоянию на 18 марта 2026 года установлены следующие цены на топливо:

  • Бензин А-95 (Auron E40) — 65,50 грн/л;
  • Бензин А-95 премиум — 76,50 грн/л;
  • Дизельное топливо — 79,99 грн/л;
  • Газ автомобильный — 44,40 грн/л.

Цены на бензин А-95 и А-92 в стандартных вариантах на табло временно не отображены.

Вартість пального у Харкові 18 березня
Цены на топливо в Харькове на АЗС WOG 18 марта. Фото: Новини.LIVE

В то же время по состоянию на 18 марта на АЗС WOG в Харькове установлены следующие цены на топливо:

  • Бензин А-95 Евро 5 — 72,99 грн/л;
  • Бензин 95 Mustang — 75,99 грн/л;
  • Бензин 100 Mustang — 82,99 грн/л;
  • Дизельное топливо Евро 5 — 81,99 грн/л;
  • Дизельное топливо Mustang+ — 84,99 грн/л.

На табло отсутствует информация о ценах на автомобильный газ и некоторые другие виды топлива.

Скільки коштує бензин у Харкові 18 березня
Актуальные цены на топливо в Харькове на АЗС ОВИС. Фото: Новини.LIVE

Зато на АЗС ОВИС в Харькове 18 марта вот такие цены на бензин:

  • Бензин А-95 — 68,99 грн/л;
  • Бензин А-95 Active — 71,99 грн/л;
  • Бензин А-92 — 65,99 грн/л;
  • Газ автомобильный — 49,95 грн/л.

Заметим, что на табло дизельное топливо отображается без актуальной цены. Это может свидетельствовать о его временном отсутствии или обновлении информации.

Ціни на АЗС у Харкові 18 березня
Стоимость топлива на АЗС SOCAR в Харькове 18 марта. Фото: Новини.LIVE

На АЗС SOCAR в Харькове по состоянию на 18 марта установлены следующие цены на топливо:

  • Бензин Nano 100 — 81,99 грн/л;
  • Бензин Nano 95 — 73,99 грн/л;
  • Бензин 95 — 70,99 грн/л;
  • Бензин Nano 92 — 79,99 грн/л;
  • Дизельное топливо Nano (Diesel Nano Extra) — 82,99 грн/л;
  • Газ автомобильный (LPG) — 45,98 грн/л.
Ціни на бензин у Харкові 18 березня
Цены на АЗС Brent Oil в Харькове 18 марта. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 марта, в Харькове на АЗС Brent Oil следующие цены на топливо:

  • Бензин А-95 — 68,99 грн/л;
  • Бензин А-92 — 66,99 грн/л;
  • Дизельное топливо (ДТ Евро) — 74,99 грн/л;
  • Дизельное топливо (ДТ Евро+) — 78,99 грн/л;
  • Газ автомобильный — 43,49 грн/л.

Средние цены на топливо на Харьковщине 18 марта

Ціни на бензин на Харківщині 18 березня
Скриншот цен на топливо на Харьковщине 18 марта/Минфин

Цены на АЗС Харьковской области 18 марта

Ціни на АЗС у Харкові 18 березня
Цены на АЗС на Харьковщине 18 марта/Минфин

Последние новости Харькова и Харьковской области

Укргидрометцентр дал прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта. Следовательно, в четверг в Харькове ожидается облачная погода с небольшими осадками и туманом ночью и утром. Температура будет колебаться от +1 °C до +9 °C.

Также мы информировали, что в Харькове на улице Северина Потоцкого временно ограничили движение транспорта до 15 мая. Это связано с ремонтом коллектора. Водителям советуют планировать объезд и учитывать перекрытие во время поездок.

Кроме того, мы сообщали, что в ночь на 18 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Харьковскую область. Вражеский дрон попал в жилой район поселка, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.

цены на топливо Харьков бензин АЗС дизтопливо Цены на топливо
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации