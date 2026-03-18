У Харкові дизельне пальне здорожчало до 80 грн/літр

Станом на 18 березня 2026 року в Харкові зберігається високий рівень цін на пальне на автозаправних станціях різних мереж. Вартість бензину А-95 коливається приблизно від 60 до понад 70 грн за літр залежно від бренду та типу пального. Преміальні види бензину та дизеля традиційно коштують дорожче і подекуди перевищують 80 грн за літр. Водночас ціни на автомобільний газ залишаються суттєво нижчими.

Ціни на бензин у Харкові 18 березня

На АЗС SVR у Харкові станом на 18 березня 2026 року встановлені такі ціни на пальне:

Бензин А-95 (Auron E40) — 65,50 грн/л;

Бензин А-95 преміум — 76,50 грн/л;

Дизельне пальне — 79,99 грн/л;

Газ автомобільний — 44,40 грн/л.

Ціни на бензин А-95 та А-92 у стандартних варіантах на табло тимчасово не відображені.

Водночас станом на 18 березня на АЗС WOG у Харкові встановлені наступні ціни на пальне:

Бензин А-95 Євро 5 — 72,99 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 75,99 грн/л;

Бензин 100 Mustang — 82,99 грн/л;

Дизельне пальне Євро 5 — 81,99 грн/л;

Дизельне пальне Mustang+ — 84,99 грн/л.

На табло відсутня інформація про ціни на автомобільний газ та деякі інші види пального.

Натомість на АЗС ОВИС у Харкові 18 березня ось такі ціни на бензин:

Бензин А-95 — 68,99 грн/л;

Бензин А-95 Active — 71,99 грн/л;

Бензин А-92 — 65,99 грн/л;

Газ автомобільний — 49,95 грн/л.

Зауважимо, що на табло дизельне пальне відображається без актуальної ціни. Це може свідчити про його тимчасову відсутність або оновлення інформації.

На АЗС SOCAR у Харкові станом на 18 березня встановлені такі ціни на пальне:

Бензин Nano 100 — 81,99 грн/л;

Бензин Nano 95 — 73,99 грн/л;

Бензин 95 — 70,99 грн/л;

Бензин Nano 92 — 79,99 грн/л;

Дизельне пальне Nano (Diesel Nano Extra) — 82,99 грн/л;

Газ автомобільний (LPG) — 45,98 грн/л.

Сьогодні, 18 березня, у Харкові на АЗС Brent Oil наступні ціни на пальне:

Бензин А-95 — 68,99 грн/л;

Бензин А-92 — 66,99 грн/л;

Дизельне пальне (ДП Євро) — 74,99 грн/л;

Дизельне пальне (ДП Євро+) — 78,99 грн/л;

Газ автомобільний — 43,49 грн/л.

Середні ціни на пальне на Харківщині 18 березня

