У Харкові дизельне пальне здорожчало до 80 грн/літр
Станом на 18 березня 2026 року в Харкові зберігається високий рівень цін на пальне на автозаправних станціях різних мереж. Вартість бензину А-95 коливається приблизно від 60 до понад 70 грн за літр залежно від бренду та типу пального. Преміальні види бензину та дизеля традиційно коштують дорожче і подекуди перевищують 80 грн за літр. Водночас ціни на автомобільний газ залишаються суттєво нижчими.
Про це інформує Новини.LIVE у середу, 18 березня
Ціни на бензин у Харкові 18 березня
На АЗС SVR у Харкові станом на 18 березня 2026 року встановлені такі ціни на пальне:
- Бензин А-95 (Auron E40) — 65,50 грн/л;
- Бензин А-95 преміум — 76,50 грн/л;
- Дизельне пальне — 79,99 грн/л;
- Газ автомобільний — 44,40 грн/л.
Ціни на бензин А-95 та А-92 у стандартних варіантах на табло тимчасово не відображені.
Водночас станом на 18 березня на АЗС WOG у Харкові встановлені наступні ціни на пальне:
- Бензин А-95 Євро 5 — 72,99 грн/л;
- Бензин 95 Mustang — 75,99 грн/л;
- Бензин 100 Mustang — 82,99 грн/л;
- Дизельне пальне Євро 5 — 81,99 грн/л;
- Дизельне пальне Mustang+ — 84,99 грн/л.
На табло відсутня інформація про ціни на автомобільний газ та деякі інші види пального.
Натомість на АЗС ОВИС у Харкові 18 березня ось такі ціни на бензин:
- Бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- Бензин А-95 Active — 71,99 грн/л;
- Бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- Газ автомобільний — 49,95 грн/л.
Зауважимо, що на табло дизельне пальне відображається без актуальної ціни. Це може свідчити про його тимчасову відсутність або оновлення інформації.
На АЗС SOCAR у Харкові станом на 18 березня встановлені такі ціни на пальне:
- Бензин Nano 100 — 81,99 грн/л;
- Бензин Nano 95 — 73,99 грн/л;
- Бензин 95 — 70,99 грн/л;
- Бензин Nano 92 — 79,99 грн/л;
- Дизельне пальне Nano (Diesel Nano Extra) — 82,99 грн/л;
- Газ автомобільний (LPG) — 45,98 грн/л.
Сьогодні, 18 березня, у Харкові на АЗС Brent Oil наступні ціни на пальне:
- Бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- Бензин А-92 — 66,99 грн/л;
- Дизельне пальне (ДП Євро) — 74,99 грн/л;
- Дизельне пальне (ДП Євро+) — 78,99 грн/л;
- Газ автомобільний — 43,49 грн/л.
Середні ціни на пальне на Харківщині 18 березня
Ціни на АЗС Харківщини 18 березня
Останні новини Харкова та Харківщини
Укргідрометцентр дав прогноз погоди у Харкові та області на 19 березня. Відтак, у четвер у Харкові очікується хмарна погода з невеликими опадами та туманом уночі та вранці. Температура коливатиметься від +1 °C до +9 °C.
Також ми інформували, що у Харкові на вулиці Северина Потоцького тимчасово обмежили рух транспорту до 15 травня. Це пов'язано з ремонтом колектору. Водіям радять планувати об'їзд і враховувати перекриття під час поїздок.
Крім того, ми повідомляли, що у ніч проти 18 березня російські загарбники вкотре атакували Харківську область. Ворожий дрон влучив у житловий район селища, внаслідок чого постраждало щонайменше п'ятеро людей.
Читайте Новини.LIVE!