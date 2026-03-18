У Харкові дизельне пальне здорожчало до 80 грн/літр

У Харкові дизельне пальне здорожчало до 80 грн/літр

Дата публікації: 18 березня 2026 16:22
У Харкові дизельне пальне здорожчало до 80 грн/літр
Ціни на бензин у Харкові 18 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на 18 березня 2026 року в Харкові зберігається високий рівень цін на пальне на автозаправних станціях різних мереж. Вартість бензину А-95 коливається приблизно від 60 до понад 70 грн за літр залежно від бренду та типу пального. Преміальні види бензину та дизеля традиційно коштують дорожче і подекуди перевищують 80 грн за літр. Водночас ціни на автомобільний газ залишаються суттєво нижчими.

Про це інформує Новини.LIVE у середу, 18 березня

Читайте також:
Ціни на пальне у Харкові 18 березня
Вартість пального у Харкові на АЗС SVR 18 березня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на бензин у Харкові 18 березня

На АЗС SVR у Харкові станом на 18 березня 2026 року встановлені такі ціни на пальне

  • Бензин А-95 (Auron E40) — 65,50 грн/л;
  • Бензин А-95 преміум — 76,50 грн/л;
  • Дизельне пальне — 79,99 грн/л;
  • Газ автомобільний — 44,40 грн/л.

Ціни на бензин А-95 та А-92 у стандартних варіантах на табло тимчасово не відображені.

Вартість пального у Харкові 18 березня
Ціни на пальне у Харкові на АЗС WOG 18 березня. Фото: Новини.LIVE

Водночас станом на 18 березня на АЗС WOG у Харкові встановлені наступні ціни на пальне:

  • Бензин А-95 Євро 5 — 72,99 грн/л; 
  • Бензин 95 Mustang — 75,99 грн/л; 
  • Бензин 100 Mustang — 82,99 грн/л; 
  • Дизельне пальне Євро 5 — 81,99 грн/л; 
  • Дизельне пальне Mustang+ — 84,99 грн/л.

На табло відсутня інформація про ціни на автомобільний газ та деякі інші види пального.

Скільки коштує бензин у Харкові 18 березня
Актуальні ціни на пальне у Харкові на АЗС ОВИС. Фото: Новини.LIVE

Натомість на АЗС ОВИС у Харкові 18 березня ось такі ціни на бензин:

  • Бензин А-95 — 68,99 грн/л; 
  • Бензин А-95 Active — 71,99 грн/л; 
  • Бензин А-92 — 65,99 грн/л;
  • Газ автомобільний — 49,95 грн/л.

Зауважимо, що на табло дизельне пальне відображається без актуальної ціни. Це може свідчити про його тимчасову відсутність або оновлення інформації.

Ціни на АЗС у Харкові 18 березня
Вартість пального на АЗС SOCAR у Харкові 18 березня. Фото: Новини.LIVE

На АЗС SOCAR у Харкові станом на 18 березня встановлені такі ціни на пальне:

  • Бензин Nano 100 — 81,99 грн/л;
  • Бензин Nano 95 — 73,99 грн/л;
  • Бензин 95 — 70,99 грн/л;
  • Бензин Nano 92 — 79,99 грн/л;
  • Дизельне пальне Nano (Diesel Nano Extra) — 82,99 грн/л;
  • Газ автомобільний (LPG) — 45,98 грн/л.
Ціни на бензин у Харкові 18 березня
Ціни на АЗС Brent Oil у Харкові 18 березня. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 березня, у Харкові на АЗС Brent Oil наступні ціни на пальне:

  • Бензин А-95 — 68,99 грн/л;
  • Бензин А-92 — 66,99 грн/л;
  • Дизельне пальне (ДП Євро) — 74,99 грн/л;
  • Дизельне пальне (ДП Євро+) — 78,99 грн/л;
  • Газ автомобільний — 43,49 грн/л.

Середні ціни на пальне на Харківщині 18 березня

Ціни на бензин на Харківщині 18 березня
Скриншот цін на пальне на Харківщині 18 березня/Мінфін

Ціни на АЗС Харківщини 18 березня

Ціни на АЗС у Харкові 18 березня
Ціни на АЗС на Харківщині 18 березня/Мінфін

Останні новини Харкова та Харківщини

Укргідрометцентр дав прогноз погоди у Харкові та області на 19 березня. Відтак, у четвер у Харкові очікується хмарна погода з невеликими опадами та туманом уночі та вранці. Температура коливатиметься від +1 °C до +9 °C.

Також ми інформували, що у Харкові на вулиці Северина Потоцького тимчасово обмежили рух транспорту до 15 травня. Це пов’язано з ремонтом колектору. Водіям радять планувати об’їзд і враховувати перекриття під час поїздок.

Крім того, ми повідомляли, що у ніч проти 18 березня російські загарбники вкотре атакували Харківську область. Ворожий дрон влучив у житловий район селища, внаслідок чого постраждало щонайменше п’ятеро людей.

ціни на паливо Харків бензин АЗС дизпаливо Ціни на пальне
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
