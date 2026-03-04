Аварийные отключения света ввели в Харькове и области

Аварийные отключения электроэнергии введены в Харькове и области
В Харькове и Харьковской области применили графики аварийных отключений электроэнергии. Ограничения ввели для стабилизации ситуации в энергосети.
Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.
Графики почасовых отключений продолжают действовать
В Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии.
Как сообщили энергетики, такие ограничения применили для стабилизации ситуации в энергосистеме.
В то же время в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений света.
Энергетики напомнили, что сложная ситуация в энергосети связана с российскими обстрелами энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям электроснабжения.
Что известно о ситуации с энергетикой в Харькове
В начале февраля РФ массированно обстреляла энергообъекты Харькова — останавливался общественный электротранспорт, люди были без света.
19 февраля пострадала крупнейшая котельная и люди были не только без света, но и без тепла.
Терехов призвал изменить распределение света, потому что прифронтовые города очень страдают от отключений в результате обстрелов.
Ситуация со светом в Украине
Названы общие убытки энергетики Украины с начала большой войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть комплексный план защиты энергетических объектов Украины.
