Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Аварийные отключения электроэнергии введены в Харькове и области

Аварийные отключения электроэнергии введены в Харькове и области

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 13:02
Аварийные отключения света ввели в Харькове и области
Электрик. Фото: ДТЭК

В Харькове и Харьковской области применили графики аварийных отключений электроэнергии. Ограничения ввели для стабилизации ситуации в энергосети.

Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Графики почасовых отключений продолжают действовать

В Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Как сообщили энергетики, такие ограничения применили для стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Аварийные отключения света Харьков и область
Аварийные отключения света в Харькове и области. Фото: скриншот

Энергетики напомнили, что сложная ситуация в энергосети связана с российскими обстрелами энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям электроснабжения.

Что известно о ситуации с энергетикой в Харькове

В начале февраля РФ массированно обстреляла энергообъекты Харькова — останавливался общественный электротранспорт, люди были без света.

19 февраля пострадала крупнейшая котельная и люди были не только без света, но и без тепла.

Терехов призвал изменить распределение света, потому что прифронтовые города очень страдают от отключений в результате обстрелов.

Ситуация со светом в Украине

Названы общие убытки энергетики Украины с начала большой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть комплексный план защиты энергетических объектов Украины.

Харьков электроэнергия электроснабжение отключения света свет график
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации