Аварийные отключения света ввели в Харькове и области

Электрик. Фото: ДТЭК

В Харькове и Харьковской области применили графики аварийных отключений электроэнергии. Ограничения ввели для стабилизации ситуации в энергосети.

Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.

В Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Как сообщили энергетики, такие ограничения применили для стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Аварийные отключения света в Харькове и области. Фото: скриншот

Энергетики напомнили, что сложная ситуация в энергосети связана с российскими обстрелами энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям электроснабжения.

Что известно о ситуации с энергетикой в Харькове

В начале февраля РФ массированно обстреляла энергообъекты Харькова — останавливался общественный электротранспорт, люди были без света.

19 февраля пострадала крупнейшая котельная и люди были не только без света, но и без тепла.

Терехов призвал изменить распределение света, потому что прифронтовые города очень страдают от отключений в результате обстрелов.

Ситуация со светом в Украине

Названы общие убытки энергетики Украины с начала большой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть комплексный план защиты энергетических объектов Украины.