Аварійні відключення світла у Харкові та області — що відомо

Електрик. Фото: ДТЕК

У Харкові та Харківській області застосували графіки аварійних відключень електроенергії. Обмеження запровадили для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили в АТ "Харківобленерго", передає Новини.LIVE.

Графіки погодинних відключень продовжують діяти

У Харкові та Харківській області запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.

Як повідомили енергетики, такі обмеження застосували для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас у регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Аварійні відключення світла в Харкові та області. Фото: скриншот

Енергетики нагадали, що складна ситуація в енергомережі пов’язана з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень електропостачання.

Що відомо про ситуацію з енергетикою в Харкові

На початку лютого РФ масовано обстріляла енергооб'єкти Харкова — зупинявся громадський електротранспорт, люди були без світла.

19 лютого постраждала найбільша котельня й люди були не лише без світла, а й без тепла.

Терехов закликав змінити розподіл світла, бо прифронтові міста дуже потерпають від відключень внаслідок обстрілів.

Ситуація зі світлом в Україні

Названо загальні збитки енергетики України з початку великої війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є комплексний план щодо захисту енергетичних об'єктів України.