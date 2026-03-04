Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові та області ввели аварійні відключення світла

У Харкові та області ввели аварійні відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 13:02
Аварійні відключення світла у Харкові та області — що відомо
Електрик. Фото: ДТЕК

У Харкові та Харківській області застосували графіки аварійних відключень електроенергії. Обмеження запровадили для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили в АТ "Харківобленерго", передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Графіки погодинних відключень продовжують діяти

У Харкові та Харківській області запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.

Як повідомили енергетики, такі обмеження застосували для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас у регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Відключення світла в Харкові та області
Аварійні відключення світла в Харкові та області. Фото: скриншот

Енергетики нагадали, що складна ситуація в енергомережі пов’язана з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень електропостачання.

Що відомо про ситуацію з енергетикою в Харкові

На початку лютого РФ масовано обстріляла енергооб'єкти Харкова — зупинявся громадський електротранспорт, люди були без світла.

19 лютого постраждала найбільша котельня й люди були не лише без світла, а й без тепла.

Терехов закликав змінити розподіл світла, бо прифронтові міста дуже потерпають від відключень внаслідок обстрілів.

Ситуація зі світлом в Україні

Названо загальні збитки енергетики України з початку великої війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є комплексний план щодо захисту енергетичних об'єктів України.

Харків електроенергія електропостачання відключення світла світло графік
Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації