Аварійні відключення світла у Харкові та області — що відомо

У Харкові та області ввели аварійні відключення світла
У Харкові та Харківській області застосували графіки аварійних відключень електроенергії. Обмеження запровадили для стабілізації ситуації в енергомережі.
Про це повідомили в АТ "Харківобленерго", передає Новини.LIVE.
Графіки погодинних відключень продовжують діяти
Як повідомили енергетики, такі обмеження застосували для стабілізації ситуації в енергосистемі.
Водночас у регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.
Енергетики нагадали, що складна ситуація в енергомережі пов’язана з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.
Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень електропостачання.
Що відомо про ситуацію з енергетикою в Харкові
На початку лютого РФ масовано обстріляла енергооб'єкти Харкова — зупинявся громадський електротранспорт, люди були без світла.
19 лютого постраждала найбільша котельня й люди були не лише без світла, а й без тепла.
Терехов закликав змінити розподіл світла, бо прифронтові міста дуже потерпають від відключень внаслідок обстрілів.
Ситуація зі світлом в Україні
Названо загальні збитки енергетики України з початку великої війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є комплексний план щодо захисту енергетичних об'єктів України.
