Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Харьков Россияне попали дроном возле одного из учебных заведений Харькова

Россияне попали дроном возле одного из учебных заведений Харькова

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 00:50
Обстрел Харькова 20 марта - дрон попал возле учебного заведения
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Херсон

Российские оккупанты в ночь на 20 марта, атаковали Харьков по меньшей мере одним дроном. Враг попал беспилотником возле одного из учебных заведений города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

По словам мэра Игоря Терехова, попадание произошло примерно в 00:00 в Шевченковском районе города. Впоследствии он уточнил, что оккупанты ударили возле одного из учебных заведений. Пострадавших пока нет.

"Попадание возле учебного заведения в Шевченковском районе — в здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование места прилета продолжается", — проинформировал он.

Россияне попали дроном возле одного из учебных заведений Харькова - фото 1
Пост Терехова о последствиях атаки на Харьков. Фото: скриншот

Напомним, что 18 и 19 марта россияне за сутки накрыли Харьков и еще 9 населенных пунктов области. В результате атаки один человек погиб, пятеро пострадали, а наибольшие разрушения понесла Артемовка Чугуевского района.

Также мы информировали, что 16 марта Харьков был атакован дронами. Попадания были в двух районах и в результате атаки пострадал 34-летний мужчина.

война Харьков взрыв обстрелы дрон Шахид-136 Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации