Обстрел Харькова 20 марта - дрон попал возле учебного заведения

Россияне попали дроном возле одного из учебных заведений Харькова
Российские оккупанты в ночь на 20 марта, атаковали Харьков по меньшей мере одним дроном. Враг попал беспилотником возле одного из учебных заведений города.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.
Первые последствия ночного удара по Харькову
По словам мэра Игоря Терехова, попадание произошло примерно в 00:00 в Шевченковском районе города. Впоследствии он уточнил, что оккупанты ударили возле одного из учебных заведений. Пострадавших пока нет.
"Попадание возле учебного заведения в Шевченковском районе — в здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование места прилета продолжается", — проинформировал он.
Напомним, что 18 и 19 марта россияне за сутки накрыли Харьков и еще 9 населенных пунктов области. В результате атаки один человек погиб, пятеро пострадали, а наибольшие разрушения понесла Артемовка Чугуевского района.
Также мы информировали, что 16 марта Харьков был атакован дронами. Попадания были в двух районах и в результате атаки пострадал 34-летний мужчина.
Читайте Новини.LIVE!