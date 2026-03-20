Обстрел Харькова 20 марта - дрон попал возле учебного заведения

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Херсон

Российские оккупанты в ночь на 20 марта, атаковали Харьков по меньшей мере одним дроном. Враг попал беспилотником возле одного из учебных заведений города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

Реклама

По словам мэра Игоря Терехова, попадание произошло примерно в 00:00 в Шевченковском районе города. Впоследствии он уточнил, что оккупанты ударили возле одного из учебных заведений. Пострадавших пока нет.

Реклама

"Попадание возле учебного заведения в Шевченковском районе — в здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование места прилета продолжается", — проинформировал он.

Пост Терехова о последствиях атаки на Харьков. Фото: скриншот

Напомним, что 18 и 19 марта россияне за сутки накрыли Харьков и еще 9 населенных пунктов области. В результате атаки один человек погиб, пятеро пострадали, а наибольшие разрушения понесла Артемовка Чугуевского района.

Реклама

Также мы информировали, что 16 марта Харьков был атакован дронами. Попадания были в двух районах и в результате атаки пострадал 34-летний мужчина.