Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове раскрыли подпольную сеть по изготовлению взрывчатки

В Харькове раскрыли подпольную сеть по изготовлению взрывчатки

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 16:03
Полиция Харькова раскрыла подпольное производство взрывчатки
Один из злоумышленников. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харькове разоблачили группу людей, которая организовала незаконное изготовление и сбыт взрывчатых веществ. В схему были вовлечены пять человек, в том числе супружеская пара, обладающая знаниями в области химии. В ходе расследования правоохранители зафиксировали сбыт более 35 килограммов взрывчатого вещества. Трем фигурантам уже сообщили о подозрении и задержали их.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Изготовление взрывчатки

Правоохранители установили, что группа из четырёх мужчин и 22-летней женщины организовала нелегальное производство взрывчатки. Правоохранители выяснили, что у участников были распределены роли. Одни закупали необходимые компоненты, другие занимались изготовлением и продажей взрывчатых веществ.

Организаторами схемы оказались мужчина и женщина. По данным следствия, женщина имела профильное образование, разработала способ изготовления взрывчатки и передала эти знания своему мужу.

Обыски и задержания

В ходе документирования преступной деятельности правоохранители зафиксировали продажу взрывчатого вещества общим весом более 35 килограммов. В ходе обысков в жилищах фигурантов и их автомобилях были изъяты боеприпасы, гранаты, около 12 килограммов взрывчатого вещества, емкости, деньги, телефоны и компьютерная техника.

Читайте также:

Что грозит

Следователи сообщили участникам группы о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Трое подозреваемых задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Предотвращение терактов в Харькове

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию масштабных терактов в Харькове, задержав «на горячем» агента ФСБ. Злоумышленником оказался безработный житель Кировоградской области, которого российская спецслужба завербовала через Telegram-каналы и отправила в прифронтовый город. Фигурант арендовал квартиру, где под видеоруководством куратора изготавливал два самодельных взрывных устройства общим весом более 12 кг с мобильными телефонами для дистанционной активации. Рашисты планировали взорвать эти бомбы в центре Харькова в час пик для максимального поражения гражданского населения.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли вражеский замысел, задержали фигуранта и изъяли все компоненты взрывчатки. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта). В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог, а после проведения экспертиз планируется дополнительная квалификация его действий; агенту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове Служба безопасности Украины сорвала попытку совершить серию террористических атак, координировавшихся российскими спецслужбами. В результате спецоперации был задержан местный житель — 48-летний мужчина, работающий лаборантом в одном из местных вузов. Его россияне завербовали через Telegram.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером 3 марта в одном из центральных районов Харькова произошел взрыв. В результате детонации неустановленного предмета погиб мужчина, а ещё один человек получил ранения. Жертвой и пострадавшим оказались супруги.

оружие Харьковская область задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации