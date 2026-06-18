Полиция Харькова раскрыла подпольное производство взрывчатки

Один из злоумышленников. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харькове разоблачили группу людей, которая организовала незаконное изготовление и сбыт взрывчатых веществ. В схему были вовлечены пять человек, в том числе супружеская пара, обладающая знаниями в области химии. В ходе расследования правоохранители зафиксировали сбыт более 35 килограммов взрывчатого вещества. Трем фигурантам уже сообщили о подозрении и задержали их.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Изготовление взрывчатки

Правоохранители установили, что группа из четырёх мужчин и 22-летней женщины организовала нелегальное производство взрывчатки. Правоохранители выяснили, что у участников были распределены роли. Одни закупали необходимые компоненты, другие занимались изготовлением и продажей взрывчатых веществ.

Организаторами схемы оказались мужчина и женщина. По данным следствия, женщина имела профильное образование, разработала способ изготовления взрывчатки и передала эти знания своему мужу.

Обыски и задержания

В ходе документирования преступной деятельности правоохранители зафиксировали продажу взрывчатого вещества общим весом более 35 килограммов. В ходе обысков в жилищах фигурантов и их автомобилях были изъяты боеприпасы, гранаты, около 12 килограммов взрывчатого вещества, емкости, деньги, телефоны и компьютерная техника.

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Что грозит

Следователи сообщили участникам группы о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Трое подозреваемых задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Предотвращение терактов в Харькове

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию масштабных терактов в Харькове, задержав «на горячем» агента ФСБ. Злоумышленником оказался безработный житель Кировоградской области, которого российская спецслужба завербовала через Telegram-каналы и отправила в прифронтовый город. Фигурант арендовал квартиру, где под видеоруководством куратора изготавливал два самодельных взрывных устройства общим весом более 12 кг с мобильными телефонами для дистанционной активации. Рашисты планировали взорвать эти бомбы в центре Харькова в час пик для максимального поражения гражданского населения.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли вражеский замысел, задержали фигуранта и изъяли все компоненты взрывчатки. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта). В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог, а после проведения экспертиз планируется дополнительная квалификация его действий; агенту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове Служба безопасности Украины сорвала попытку совершить серию террористических атак, координировавшихся российскими спецслужбами. В результате спецоперации был задержан местный житель — 48-летний мужчина, работающий лаборантом в одном из местных вузов. Его россияне завербовали через Telegram.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером 3 марта в одном из центральных районов Харькова произошел взрыв. В результате детонации неустановленного предмета погиб мужчина, а ещё один человек получил ранения. Жертвой и пострадавшим оказались супруги.