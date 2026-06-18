Поліція Харкова викрила підпільне виробництво вибухівки

Один зі зловмисників. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

У Харкові викрили групу людей, яка налагодила незаконне виготовлення та продаж вибухових речовин. До схеми входили п’ятеро людей, серед яких подружжя з хімічними знаннями. Під час розслідування правоохоронці зафіксували збут понад 35 кілограмів вибухової речовини. Трьом фігурантам уже повідомили про підозру та затримали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Виготовлення вибухівки

Правоохоронці встановили, що група з чотирьох чоловіків та 22-річної жінки організувала нелегальне виробництво вибухівки. Правоохоронці з’ясували, що учасники мали розподілені ролі. Одні купували необхідні компоненти, інші займалися виготовленням та продажем вибухових речовин.

Організаторами схеми виявилися чоловік і жінка. За даними слідства, жінка мала профільну освіту, розробила спосіб виготовлення вибухівки та передала ці знання своєму чоловікові.

Обшуки та затримання

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці зафіксували продаж вибухової речовини загальною вагою понад 35 кілограмів. Під час обшуків у помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях вилучили боєприпаси, гранати, близько 12 кілограмів вибухової речовини, ємності, гроші, телефони та комп’ютерну техніку.

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Що загрожує

Слідчі повідомили учасникам групи про підозру за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, а також незаконне виготовлення вибухових пристроїв. Трьох підозрюваних затримали. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Запобігання терактам у Харкові

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії масштабних терактів у Харкові, затримавши "на гарячому" агента фсб. Зловмисником виявився безробітний мешканець Кіровоградщини, якого російська спецслужба завербувала через телеграм-канали та відрядила до прифронтового міста. Фігурант орендував квартиру, де під відеокерівництвом куратора виготовляв два саморобні вибухові пристрої загальною вагою понад 12 кг із мобільними телефонами для дистанційної активації. Рашисти планували підірвати ці бомби в центрі Харкова в годину пік для максимального ураження цивільного населення.

Співробітники СБУ вчасно викрили ворожий задум, затримали фігуранта та вилучили всі компоненти вибухівки. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту). Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, а після проведення експертиз планується додаткова кваліфікація його дій; агенту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові Служба безпеки України зірвала спробу здійснити серію терористичних атак, які координувались російськими спецслужбами. У результаті спецоперації був затриманий місцевий мешканець — 48-річний чоловік, який працює лаборантом одного з місцевих вишів. Його росіяни завербували ворожою спецслужбою через Telegram.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері, 3 березня, в одному з центральних районів Харкова стався вибух. Внаслідок детонації невстановленого предмета загинув чоловік, і ще одна особа зазнала поранень. Жертвою та постраждалою виявилося подружжя.