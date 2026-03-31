В Харькове выросла цена на газ до 46,75 грн за литр в Харькове

В Харькове по состоянию на вторник, 31 марта, цены на топливо остаются на постоянном уровне. Стоимость дизеля и бензина А-92 не изменилась, однако автомобильный газ подорожал на 0,15 грн. А вот бензин А-95 снизился в цене на 0,07 грн.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Минфин.

Сколько стоит газ, бензин и дизель в Харькове

Средние цены на топливо в Харькове по состоянию на 31 марта почти не отличаются от вчерашней стоимости. Незначительно изменился прайс только на автомобильный газ и бензин А-95:

бензин А-95 премиум — 74,84 грн/л;

бензин А-95 — 70,70 грн/л (-0,07 грн);

бензин А-92 — 66,49 грн/л;

дизельное топливо — 84,70 грн/л;

газ автомобильный — 46,75 грн/л (+0,15 грн).

Стоимость топлива в Харькове колеблется в зависимости от АЗС и вида топлива. На сегодня на самых популярных автозаправочных станциях такие ценники:

