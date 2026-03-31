В Харькове цена на газ выросла до 46,75 грн за литр

В Харькове цена на газ выросла до 46,75 грн за литр

Дата публикации 31 марта 2026 16:33
В Харькове выросла цена на газ до 46,75 грн за литр в Харькове
Цены на топливо. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове по состоянию на вторник, 31 марта, цены на топливо остаются на постоянном уровне. Стоимость дизеля и бензина А-92 не изменилась, однако автомобильный газ подорожал на 0,15 грн. А вот бензин А-95 снизился в цене на 0,07 грн.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Минфин.

Сколько стоит газ, бензин и дизель в Харькове

Средние цены на топливо в Харькове по состоянию на 31 марта почти не отличаются от вчерашней стоимости. Незначительно изменился прайс только на автомобильный газ и бензин А-95:

  • бензин А-95 премиум — 74,84 грн/л;
  • бензин А-95 — 70,70 грн/л (-0,07 грн);
  • бензин А-92 — 66,49 грн/л;
  • дизельное топливо — 84,70 грн/л;
  • газ автомобильный — 46,75 грн/л (+0,15 грн).
Вартість палива 31 березня у Харкові залишається сталою, але газ трохи підскочив
Средние цены на топливо в Харькове. Фото: скриншот

Стоимость топлива в Харькове колеблется в зависимости от АЗС и вида топлива. На сегодня на самых популярных автозаправочных станциях такие ценники:

Вартість палива 31 березня у Харкові залишається сталою, але газ трохи підскочив
Цены на топливо на АЗС Харькова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, на Харьковщине ранее задержали политика. Он вместе с чиновником из ГП "Леса Украины" занимался махинациями с древесиной. Схема предусматривала поставки элитного сырья взамен на взятки.

Также мы рассказывали о том, что в 2026 году Харьков потратит на ремонт дорог более 314 миллионов гривен. Речь идет о восстановлении и содержании автодорог. В частности, планируют провести капремонт дорог и искусственных сооружений.

цены на топливо Харьков топливо
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
