У Харкові зросла ціна на газ до 46,75 грн за літр

У Харкові станом на вівторок, 31 березня, ціни на пальне залишаються на сталому рівні. Вартість дизелю та бензину А-92 не змінилася, однак автомобільний газ подорожчав на 0,15 грн. А от бензин А-95 знизився у ціні на 0,07 грн.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Мінфін.

Скільки коштує газ, бензин та дизель у Харкові

Середні ціни на пальне у Харкові станом на 31 березня майже не відрізняються від вчорашньої вартості. Незначно змінився прайс лише на автомобільний газ та бензин А-95:

бензин А-95 преміум — 74,84 грн/л;

бензин А-95 — 70,70 грн/л (-0,07 грн);

бензин А-92 — 66,49 грн/л;

дизельне паливо — 84,70 грн/л;

газ автомобільний — 46,75 грн/л (+0,15 грн).

Вартість пального у Харкові коливається в залежності від АЗС та виду палива. Станом на сьогодні на найпопулярніших автозаправних станціях такі цінники:

