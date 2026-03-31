Головна Харків У Харкові зросла ціна на газ до 46,75 грн за літр

Дата публікації: 31 березня 2026 16:33
У Харкові зросла ціна на газ до 46,75 грн за літр
Ціни на пальне. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові станом на вівторок, 31 березня, ціни на пальне залишаються на сталому рівні. Вартість дизелю та бензину А-92 не змінилася, однак автомобільний газ подорожчав на 0,15 грн. А от бензин А-95 знизився у ціні на 0,07 грн.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Мінфін.

Скільки коштує газ, бензин та дизель у Харкові

Середні ціни на пальне у Харкові станом на 31 березня майже не відрізняються від вчорашньої вартості. Незначно змінився прайс лише на автомобільний газ та бензин А-95:

  • бензин А-95 преміум — 74,84 грн/л;
  • бензин А-95 — 70,70 грн/л (-0,07 грн);
  • бензин А-92 — 66,49 грн/л;
  • дизельне паливо — 84,70 грн/л;
  • газ автомобільний — 46,75 грн/л (+0,15 грн).
Середні ціни на пальне у Харкові. Фото: скриншот

Вартість пального у Харкові коливається в залежності від АЗС та виду палива. Станом на сьогодні на найпопулярніших автозаправних станціях такі цінники:

Ціни на пальне на АЗС Харкова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині раніше затримали політика. Він разом з посадовцем із ДП "Ліси України" займався махінаціями з деревиною. Схема передбачала поставки елітної сировини взамін на хабарі.

Також ми розповідали про те, що у 2026 році Харків витратить на ремонт доріг понад 314 мільйонів гривень. Йдеться про відновлення та утримання автошляхів. Зокрема, планують провести капремонт доріг та штучних споруд.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
