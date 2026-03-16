Видео
Видео

В Харькове выросли цены на топливо: А-95 подорожал на 29 копеек

В Харькове выросли цены на топливо: А-95 подорожал на 29 копеек

Дата публикации 16 марта 2026 18:11
В Харькове выросли цены на топливо: А-95 подорожал на 29 копеек
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Харькове и области по состоянию на 16 марта снова выросли. В частности, за литр бензина А-95+ придется заплатить 72,23 грн, а за дизель — 75,44 грн.

Новини.LIVE рассказывает о ценах на топливо в Харькове 16 марта.

Цены на бензин, дизель и автогаз в Харькове и области 16 марта

Сейчас средние цены на топливо следующие:

  • А-95+ — 72,23 грн;
  • А-95 — 68,76 грн;
  • А-92 — 65,97 грн;
  • ДТ — 75,44 грн;
  • Автогаз — 42,65 грн.

По сравнению со вчерашним днем, А-95+ и А-92 выросли в цене на одну копейку, а А-96 — на 29 копеек. Кроме того, стоимость дизельного топлива выросла на 1,58 грн, а автогаза на 33 копейки.

Ціни на паливо у Харкові 16 березня
Средние цены на топливо в Харькове 16 марта. Фото: Минфин

В то же время цена может отличаться на разных АЗС. В частности, ОККО предлагает такую стоимость:

  • А-95+ — 73,99 грн;
  • А-95 — 70,99 грн;
  • ДТ — 79,99 грн;
  • Автогаз — 44,99 грн.

А на Marshal цены сегодня такие:

  • А-95+ — 71,99 грн;
  • А-95 — 68,99 грн;
  • ДТ — 73,99 грн;
  • Автогаз — 40,79 грн.
Ціни на бензин у Харкові 16 березня
Стоимость топлива в Харькове на разных АЗС. Фото: Минфин

Харьков — последние новости

Синоптики рассказали, что на Харьковщине завтра ожидаются осадки. Кроме того, температура воздуха снизится до +8 °С.

Также сегодня российские оккупанты атаковали Харьков дронами. В результате обстрела ранения получил 34-летний мужчина.

Ранее мы писали, как работает харьковский метрополитен во времена войны.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
