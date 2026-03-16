В Харькове выросли цены на топливо: А-95 подорожал на 29 копеек

Цены на топливо в Харькове и области по состоянию на 16 марта снова выросли. В частности, за литр бензина А-95+ придется заплатить 72,23 грн, а за дизель — 75,44 грн.

Цены на бензин, дизель и автогаз в Харькове и области 16 марта

Сейчас средние цены на топливо следующие:

А-95+ — 72,23 грн;

А-95 — 68,76 грн;

А-92 — 65,97 грн;

ДТ — 75,44 грн;

Автогаз — 42,65 грн.

По сравнению со вчерашним днем, А-95+ и А-92 выросли в цене на одну копейку, а А-96 — на 29 копеек. Кроме того, стоимость дизельного топлива выросла на 1,58 грн, а автогаза на 33 копейки.

В то же время цена может отличаться на разных АЗС. В частности, ОККО предлагает такую стоимость:

А-95+ — 73,99 грн;

А-95 — 70,99 грн;

ДТ — 79,99 грн;

Автогаз — 44,99 грн.

А на Marshal цены сегодня такие:

А-95+ — 71,99 грн;

А-95 — 68,99 грн;

ДТ — 73,99 грн;

Автогаз — 40,79 грн.

