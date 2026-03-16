Харків У Харкові зросли ціни на пальне: А-95 подорожчав на 29 копійок

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 18:11
Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Харкові та області станом на 16 березня знову зросли. Зокрема, за літр бензину А-95+ доведеться заплатити 72,23 грн, а за дизель — 75,44 грн.

Ціни на бензин, дизель та автогаз у Харкові та області 16 березня

Наразі середні ціни на пальне такі:

  • А-95+ — 72,23 грн;
  • А-95 — 68,76 грн;
  • А-92 — 65,97 грн;
  • ДП — 75,44 грн;
  • Автогаз — 42,65 грн.

Порівняно з вчорашнім днем, А-95+ та А-92 зросли в ціни на одну копійку, а А-96 — на 29 копійок. Крім того, вартість дизельного пального зросла на 1,58 грн, а автогазу на 33 копійки.

Ціни на паливо у Харкові 16 березня
Середні ціни на пальне у Харкові 16 березня. Фото: Мінфін

Водночас ціна може відрізняти на різних АЗС. Зокрема, ОККО пропонує таку вартість:

  • А-95+ — 73,99 грн;
  • А-95 — 70,99 грн;
  • ДП — 79,99 грн;
  • Автогаз — 44,99 грн.

А на Marshal ціни сьогодні такі:

  • А-95+ — 71,99 грн;
  • А-95 — 68,99 грн;
  • ДП — 73,99 грн;
  • Автогаз — 40,79 грн.
Ціни на бензин у Харкові 16 березня
Вартість пального у Харкові на різних АЗС. Фото: Мінфін

Харків — останні новини

Синоптики розповіли, що на Харківщині завтра очікуються опади. Крім того, температура повітря знизиться до +8 °С.

Також сьогодні російські окупанти атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу поранення отримав 34-річний чоловік.

Раніше ми писали, як працює харківський метрополітен в часи війни.

ціни на паливо Харків паливо Харківська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
