Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове завершили разбор завалов, который длился 8 суток

В Харькове завершили разбор завалов, который длился 8 суток

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 12:04
Удар по Харькову 2 января — на месте атаки завершен разбор завалов
Место удара по Харькову 2 января. Фото: ГСЧС

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара, который произошел 2 января. Поисковая операция продолжалась более восьми суток.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в воскресенье, 11 января.

Реклама
Читайте также:

В Харькове завершили аварийно-поисковые работы

2 января российские войска нанесли удар по центру города, в результате чего было разрушено торгово-офисное здание, а также частично уничтожен жилой многоквартирный дом.

У Харкові завершено варійно-пошукові роботи
Разрушенный дом в Харькове. Фото: ГСЧС

Спасателям, полицейским и волонтерам удалось спасти 12 человек из-под завалов.

Обстріл Харкова 2 січня - завершено розбір завалів
Ликвидация последствий обстрела 2 января в Харькове. Фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы продолжались более восьми суток. Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших, а также фрагменты тел еще пяти человек.

За время ликвидации последствий удара демонтировано более 11,5 тысячи тонн разрушенных конструкций.

У Харкові завершили розбір завалів
Спасатели на месте атаки РФ в Харькове. Фото: ГСЧС

Кроме того, психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 30 пострадавшим жителям города.

Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова — Новини.LIVE показали последствия атаки по гражданским.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела погибла женщина и маленький мальчик.

Харьков обстрелы война в Украине завалы ГСНС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации