Удар по Харькову 2 января — на месте атаки завершен разбор завалов

В Харькове завершили разбор завалов, который длился 8 суток
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара, который произошел 2 января. Поисковая операция продолжалась более восьми суток.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в воскресенье, 11 января.
В Харькове завершили аварийно-поисковые работы
2 января российские войска нанесли удар по центру города, в результате чего было разрушено торгово-офисное здание, а также частично уничтожен жилой многоквартирный дом.
Спасателям, полицейским и волонтерам удалось спасти 12 человек из-под завалов.
Поисково-спасательные работы продолжались более восьми суток. Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших, а также фрагменты тел еще пяти человек.
За время ликвидации последствий удара демонтировано более 11,5 тысячи тонн разрушенных конструкций.
Кроме того, психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 30 пострадавшим жителям города.
Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова — Новини.LIVE показали последствия атаки по гражданским.
Как сообщалось ранее, в результате обстрела погибла женщина и маленький мальчик.
