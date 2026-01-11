Удар по Харькову 2 января — на месте атаки завершен разбор завалов

Место удара по Харькову 2 января. Фото: ГСЧС

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара, который произошел 2 января. Поисковая операция продолжалась более восьми суток.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в воскресенье, 11 января.

В Харькове завершили аварийно-поисковые работы

2 января российские войска нанесли удар по центру города, в результате чего было разрушено торгово-офисное здание, а также частично уничтожен жилой многоквартирный дом.

Разрушенный дом в Харькове. Фото: ГСЧС

Спасателям, полицейским и волонтерам удалось спасти 12 человек из-под завалов.

Ликвидация последствий обстрела 2 января в Харькове. Фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы продолжались более восьми суток. Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших, а также фрагменты тел еще пяти человек.

За время ликвидации последствий удара демонтировано более 11,5 тысячи тонн разрушенных конструкций.

Спасатели на месте атаки РФ в Харькове. Фото: ГСЧС

Кроме того, психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 30 пострадавшим жителям города.

Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова — Новини.LIVE показали последствия атаки по гражданским.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела погибла женщина и маленький мальчик.