В Харькове обновили графики отключения света — где не будет электричества из-за ремонтов

Электроэнергетики ДТЭК за работой. Фото иллюстративное: прессслужба ДТЭК

Харьковская облгосадминистрация обновила графики отключения электроэнергии в городе из-за ремонта энергетической инфраструктуры после российских ракетных ударов. Новые графики будут действовать в течение 14-21 апреля.

Об этом информирует глава ХОГА Олег Синегубов.

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Как заявил глава ХОГА, под отключение попали указанные названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света во время ремонтных работ.

Ознакомиться с документом и найти свой адрес можно по ссылке.

Восстановление электроэнергии в Харькове — последние новости

Напомним, ранее из-за сложной ситуации в Харьковской области в результате боевых действий около 300 тысяч потребителей остаются без электроэнергии, из-за чего продолжают применять график почасовых отключений света.

В результате массированной атаки по энергетике Украины в четверг, 11 апреля, самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области: городское метро работало как укрытие и лишь впоследствии возобновило работу.

В то же время эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что электроэнергию, которую Украина транспортирует из Европы, невозможно передать в Харьков, поскольку импортированное напряжение используется только для стабилизации энергосистемы.