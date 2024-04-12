В Харькове обновили графики отключения света — где не будет электричества из-за ремонтов
Харьковская облгосадминистрация обновила графики отключения электроэнергии в городе из-за ремонта энергетической инфраструктуры после российских ракетных ударов. Новые графики будут действовать в течение 14-21 апреля.
Об этом информирует глава ХОГА Олег Синегубов.
Где в Харькове не будет света
Как заявил глава ХОГА, под отключение попали указанные названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света во время ремонтных работ.
Ознакомиться с документом и найти свой адрес можно по ссылке.
Восстановление электроэнергии в Харькове — последние новости
Напомним, ранее из-за сложной ситуации в Харьковской области в результате боевых действий около 300 тысяч потребителей остаются без электроэнергии, из-за чего продолжают применять график почасовых отключений света.
В результате массированной атаки по энергетике Украины в четверг, 11 апреля, самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области: городское метро работало как укрытие и лишь впоследствии возобновило работу.
В то же время эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что электроэнергию, которую Украина транспортирует из Европы, невозможно передать в Харьков, поскольку импортированное напряжение используется только для стабилизации энергосистемы.
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