Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В Харкові оновили графіки відключення світла — де не буде електрики через ремонти arrow

В Харкові оновили графіки відключення світла — де не буде електрики через ремонти

12 квітня 2024 17:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Харкові оновили графіки відключення світла — де не буде електрики через ремонти
Електроенергетики ДТЕК за роботою. Фото ілюстративне: пресслужба ДТЕК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Харківська облдержадміністрація оновила графіки відключення електроенергії у місті через ремонт енергетичної інфраструктури після російських ракетних ударів. Нові графіки діятимуть впродовж 14-21 квітня.

Про це інформує голова ХОДА Олег Синєгубов

Читайте також:

Де в Харкові не буде світла

Як заявив глава ХОДА, під відключення потрапили зазначені назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла під час ремонтних робіт.

Ознайомитися з документом та знайти свою адресу можна за посиланням.

Відновлення електроенергії у Харкові — останні новини

Нагадаємо, раніше через складну ситуацію на Харківщині внаслідок бойових дій близько 300 тисяч споживачів залишаються без електроенергії, через що продовжують застосовувати графік погодинних відключень світла. 

Внаслідок масованої атаки по енергетиці України в четвер, 11 квітня, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області: міське метро працювало як укриття і лише згодом відновило роботу. 

Водночас експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що ту електроенергію, яку Україна транспортує з Європи, неможливо передати у Харків, оскільки імпортована напруга використовується лише для стабілізації енергосистеми. 

Харків
електроенергія
Україна
Харківська область
Олег Синєгубов
відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен