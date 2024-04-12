В Харкові оновили графіки відключення світла — де не буде електрики через ремонти

Електроенергетики ДТЕК за роботою. Фото ілюстративне: пресслужба ДТЕК

Харківська облдержадміністрація оновила графіки відключення електроенергії у місті через ремонт енергетичної інфраструктури після російських ракетних ударів. Нові графіки діятимуть впродовж 14-21 квітня.

Про це інформує голова ХОДА Олег Синєгубов.

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Як заявив глава ХОДА, під відключення потрапили зазначені назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла під час ремонтних робіт.

Ознайомитися з документом та знайти свою адресу можна за посиланням.

Відновлення електроенергії у Харкові — останні новини

Нагадаємо, раніше через складну ситуацію на Харківщині внаслідок бойових дій близько 300 тисяч споживачів залишаються без електроенергії, через що продовжують застосовувати графік погодинних відключень світла.

Внаслідок масованої атаки по енергетиці України в четвер, 11 квітня, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області: міське метро працювало як укриття і лише згодом відновило роботу.

Водночас експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що ту електроенергію, яку Україна транспортує з Європи, неможливо передати у Харків, оскільки імпортована напруга використовується лише для стабілізації енергосистеми.