В одном из районов Харькова нашли очередное тело погибшей во время удара по городу

В Харькове под завалами дома обнаружили тело еще одного погибшего
В Харькове под завалами уничтоженного дома в Новобаварском районе города нашли тело еще одного погибшего человека. Убитой оказалась женщина.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
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В Харькове обнаружили еще одно тело
Как стало известно судмедэкспертам, вероятно, во время попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало останками конструкций разрушенного подъезда.
Идентификация погибшей, как отмечается, продолжается. Об общем количестве жертв пока не сообщается.
Обстрел Харькова 30 мая — что известно
Напомним, поздно вечером 30 мая Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке, в результате чего многие погибли, и получили ранения, под завалами до сих пор могут находиться люди.
Однако впоследствии спасательные работы на месте удара решили временно приостановить из-за решения о демонтаже бетонных завалов, под которыми могут находиться люди.
Общее число жертв продолжает устанавливаться.
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