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В Харькове под завалами дома обнаружили тело еще одного погибшего

1 июня 2024 16:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В одном из районов Харькова нашли очередное тело погибшей во время удара по городу
Работники ГСЧС разбирают завалы дома после обстрела. Фото: ГСЧС Харьковской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове под завалами уничтоженного дома в Новобаварском районе города нашли тело еще одного погибшего человека. Убитой оказалась женщина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В Харькове обнаружили еще одно тело

Как стало известно судмедэкспертам, вероятно, во время попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало останками конструкций разрушенного подъезда.

Идентификация погибшей, как отмечается, продолжается. Об общем количестве жертв пока не сообщается.

обстрел харьков
Скриншот сообщения Харьковской облпрокуратуры

Обстрел Харькова 30 мая — что известно

Напомним, поздно вечером 30 мая Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке, в результате чего многие погибли, и получили ранения, под завалами до сих пор могут находиться люди.

Однако впоследствии спасательные работы на месте удара решили временно приостановить из-за решения о демонтаже бетонных завалов, под которыми могут находиться люди.

Общее число жертв продолжает устанавливаться.

Харьков
Украина
смерть
жертвы
прокуратура
взрыв
ГСЧС
война в Украине

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