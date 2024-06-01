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В Харкові під завалами будинку знайшли тіло ще одного загиблого

1 червня 2024 16:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В одному з районів Харкова знайшли чергове тіло загиблої під час удару по місту
Працівники ДСНС розбирають завали будинку після обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові, під завалами знищеного будинку в Новобаварському районі міста знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Вбитою виявилася жінка. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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В Харкові знайшли ще одне тіло

Як стало відомо судмедекспертам, ймовірно, під час влучання ракети, жінку викинуло з квартири на вулицю, та присипало рештками конструкцій зруйнованого підʼїзду.

Ідентифікація загиблої, як зазначається триває. Про загальну кількість жертв наразі не повідомляється.

обстріл харків
Скриншот допису Харківської облпрокуратури

Обстріл Харкова 30 травня — що відомо

Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці, внаслідок чого чимало людей загинуло, та отримали поранення, під завалами досі можуть перебувати люди.

Проте згодом рятувальні роботи на місці удару вирішили тимчасово призупинити через рішення про демонтаж бетонних завалів, під якими можуть перебувати люди. 

Загальна кількість жертв продовжує встановлюватись.

Харків
Україна
смерть
жертви
прокуратура
вибух
ДСНС
війна в Україні

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