В Харькове прогремел мощный взрыв

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В Харькове вечером в среду, 16 октября, раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

Читайте также:

Взрывы в Харькове

В 21:54 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В 22:03 в местных СМИ сообщили о взрыве.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вчера Россия ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами.

Также мы писали, что в Харьковской области усилили эвакуацию жителей из-за продвижения российских войск в направлении Купянска.