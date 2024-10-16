В Харькове прогремел мощный взрыв
16 октября 2024 22:08
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
В Харькове вечером в среду, 16 октября, раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные СМИ.
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В 21:54 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
В 22:03 в местных СМИ сообщили о взрыве.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, вчера Россия ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами.
Также мы писали, что в Харьковской области усилили эвакуацию жителей из-за продвижения российских войск в направлении Купянска.
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