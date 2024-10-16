В Харкові прогримів потужний вибух

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

В Харкові ввечері у середу, 16 жовтня, пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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О 21:54 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.

О 22:03 в місцевих ЗМІ повідомили про вибух.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами.

Також ми писали, що у Харківській області посилили евакуацію мешканців через просування російських військ у напрямку Куп'янська.