В Харкові прогримів потужний вибух
16 жовтня 2024 22:08
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
В Харкові ввечері у середу, 16 жовтня, пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
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О 21:54 в Харківській області оголосили повітряну тривогу.
О 22:03 в місцевих ЗМІ повідомили про вибух.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами.
Також ми писали, що у Харківській області посилили евакуацію мешканців через просування російських військ у напрямку Куп'янська.
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