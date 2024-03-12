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В Харькове стартовали военные учения — Терехов призвал горожан не паниковать

12 марта 2024 22:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харькове стартовали военные учения — Терехов призвал горожан не паниковать
Нацгвардеец проверяет документы на блокпосте в Харькове. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов объявил, что в городе начались плановые военные учения. Он прокомментировал появление пробок на харьковских дорогах из-за дополнительных проверок.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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В Харькове стартовали военные учения

"Хочу успокоить харьковчан. Сегодня начались плановые учения военных, касающиеся блокпостов. Поэтому прошу быть спокойными, ничего страшного не случилось. Это все планово. Эти учения мы проводим с определенным периодом времени", — сказал мэр города.

Однако информацию о продолжительности учений городской голова Харькова не уточнил.

В то же время, по данным городских изданий, в городе возобновили работу многие блокпосты, которые были возведены в начале полномасштабного вторжения России в Украину. На них сотрудники полиции и служащие ТрО проверяют документы и проводят осмотр транспорта.

"На многих трассах образовались большие пробки. В частности, на Алексеевке и Павловом Поле, на улице Шевченко, Харьковском шоссе, Мерефянском шоссе. Город парализован", — сообщало издание Kharkiv Today.

Напомним, ранее Игорь Терехов объявил, что в Харькове заработает дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге.

Также городской голова обратился к главе Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниилу Гетманцеву по вопросу недополучения денег в городской бюджет из-за предоставления льгот за землю харьковским предпринимателям и налога на доходы физлиц, принятого парламентом.

Харьков
военные учения
полиция
Украина
Игорь Терехов

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