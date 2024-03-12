У Харкові стартували військові навчання — Терехов закликав містян не панікувати
Мер Харкова Ігор Терехов оголосив, що у місті розпочалися планові військові навчання. Він прокоментував появу заторів на харківських дорогах через додаткові перевірки.
Про це він заявив в етері телемарафону.
У Харкові стартували військові навчання
"Хочу заспокоїти харків'ян. Сьогодні розпочалися планові навчання військових, що стосуються блокпостів. Тому прошу бути спокійними, нічого страшного не трапилося. Це все планово. Ці навчання ми проводимо з певним періодом часу", — сказав мер міста.
Проте інформацію про тривалість навчань міський голова Харкова не уточнив.
Водночас, за даними міських видань, у місті відновили роботу багато блокпостів, які були зведені на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На них працівники поліції та службовці ТрО перевіряють документи та проводять огляд транспорту.
"На багатьох трасах утворилися великі затори. Зокрема, на Олексіївці й Павловому Полі, на вулиці Шевченка, Харківському шосе, Мереф'янському шосе. Місто паралізовано", — повідомляло видання Kharkiv Today.
Нагадаємо, раніше Ігор Терехов оголосив, що у Харкові запрацює диференційована система оповіщення про повітряну тривогу.
Також міський голова звернувся до голови Комітету ВРУ з питань фінансів Данила Гетманцева через недоотримання грошей в міський бюджет через надання пільг за землю харківським підприємцям та податок на доходи фізосіб, який було ухвалено парламентом.
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