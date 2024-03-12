У Харкові стартували військові навчання — Терехов закликав містян не панікувати

Нацгвардієць перевіряє документи на блокпості у Харкові. Фото: УНІАН

Мер Харкова Ігор Терехов оголосив, що у місті розпочалися планові військові навчання. Він прокоментував появу заторів на харківських дорогах через додаткові перевірки.

Про це він заявив в етері телемарафону.

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"Хочу заспокоїти харків'ян. Сьогодні розпочалися планові навчання військових, що стосуються блокпостів. Тому прошу бути спокійними, нічого страшного не трапилося. Це все планово. Ці навчання ми проводимо з певним періодом часу", — сказав мер міста.

Проте інформацію про тривалість навчань міський голова Харкова не уточнив.

Водночас, за даними міських видань, у місті відновили роботу багато блокпостів, які були зведені на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На них працівники поліції та службовці ТрО перевіряють документи та проводять огляд транспорту.

"На багатьох трасах утворилися великі затори. Зокрема, на Олексіївці й Павловому Полі, на вулиці Шевченка, Харківському шосе, Мереф'янському шосе. Місто паралізовано", — повідомляло видання Kharkiv Today.

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов оголосив, що у Харкові запрацює диференційована система оповіщення про повітряну тривогу.

Також міський голова звернувся до голови Комітету ВРУ з питань фінансів Данила Гетманцева через недоотримання грошей в міський бюджет через надання пільг за землю харківським підприємцям та податок на доходи фізосіб, який було ухвалено парламентом.