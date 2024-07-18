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В Харькове вышел из строя главный символ города — в мэрии назвали причину

18 июля 2024 17:32
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Харькове 18 июля из-за жары сломался градусник — когда починят
Улица Сумская в Харькове. Фото: Василий Голосный
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Харькове в пятницу, 18 июля, из строя вышел один из главных городских символов. Речь идет о гигантском городском термометре, который находится в центре, на улице Сумской.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковского городского совета.

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В Харькове сломался градусник

Как заявили в мэрии города, 16-метровый термометр перестал показывать температуру и время из-за неисправности оборудования питания под влиянием аномальной жары. Более двух недель температура днем в городе поднимается выше +39 °С.

в Харькове сломался градусник
Вышедший из строя градусник. Источник: Харьковский городской совет

Специалисты уже работают над возобновлением работы "Градусника". Планируется, что ремонтные работы будут завершены к 23 июля.

Это не первый случай, когда один из самых известных городских объектов выходит из строя. В феврале прошлого года проводились работы по его восстановлению из-за грозы, последствий взрывных волн и износа некоторых элементов световой конструкции.

Напомним, в конце июня в городском зоопарке родились детеныши ягуаров. По результатам опроса, инициированного мэром города Игорем Тереховым, хищниц назвали Ника и Вика, в честь богинь победы.

Ранее мы писали, что Украина попала в центр температурной аномалии. На территории страны наблюдались мощные отклонения температуры воздуха.

погода ремонт Харьков Солнце Украина аномальная жара

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