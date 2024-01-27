В Харькове в результате российских обстрелов скончалась 13-летняя девочка

Дом, в который случилось попадание. Фото: полиция Харьковской области

Сегодня, 27 января, в Харькове в больнице скончалась 13-летняя девочка. Она получила ранения в результате обстрела российскими захватчиками села Малый Бурлук 17 января. Россияне нанесли удар по населенному пункту, применив авиационную бомбу.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Сообщения Харьковской ОВА. Фото: Скриншот

В Харькове из-за обстрела погибла девочка

В ОВА сообщили, что девочка долгое время находилась в коме. Она получила сложные осколочные ранения.

Это произошло в результате обстрела Харькова российскими захватчиками.

В общей сложности количество погибших в результате российских обстрелов Харькова составило 11 человек.

Ранее мы сообщали, что пресс-офицер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо заявил, что пока нет угрозы наступления России на Харьков. По его словам, признаки активности и подготовки окупантов к наступлению на северном направлении отсутствуют.

Напомним, что Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину посетил Харьковскую область. Он подчеркнул, что его страна будет всячески способствовать послевоенному развитию региона.