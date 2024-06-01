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В Харькове завершили спасательно-розыскную операцию — найдено тело еще одного погибшего

1 июня 2024 18:29
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Харькове завершили спасательно-розыскную операцию — найдено тело еще одного погибшего
Следствия удара по Харькову. Фото: ГСЧС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Харькове под завалами уничтоженного дома в Новобаварском районе города нашли тело еще одного погибшего человека. Спасательно-розыскная операция завершена.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Информация от Терехова. Фото: скриншот

Удар по многоэтажке в Харькове - что известно

"Завершена спасательно-розыскная операция в Новобаварском районе. Сегодня под завалами спасатели нашли фрагменты еще одного тела", — написал Терехов.

По его словам, в общей сложности погибших во время того террористического обстрела восемь.

Кроме того, известно, что 26 человек пострадали.

Напомним, поздно вечером 30 мая Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке, в результате чего многие погибли, и получили ранения, под завалами до сих пор могут находиться люди.

Однако впоследствии спасательные работы на месте удара решили временно приостановить из-за решений о демонтаже бетонных завалов, под которыми могут находиться люди.

Харьков
жертвы
оккупанты
ракетный удар
россия

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