В Харкові завершили рятувально-пошукову операцію — знайдено тіло ще одного загиблого

Наслідку удару по Харкову. Фото: ДСНС

В Харкові, під завалами знищеного будинку в Новобаварському районі міста знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Рятувально-пошукову операцію завершено.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"Завершено рятувально-пошукову операцію у Новобаварському районі. Сьогодні під завалами рятівники знайшли фрагменти ще одного тіла", — написав Терехов.

За його словами, загалом загиблих під час того терористичного обстрілу восьмеро.

Крім того, відомо, що 26 людей постраждали.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці, внаслідок чого чимало людей загинуло, та отримали поранення, під завалами досі можуть перебувати люди.

Проте згодом рятувальні роботи на місці удару вирішили тимчасово призупинити через рішення про демонтаж бетонних завалів, під якими можуть перебувати люди.